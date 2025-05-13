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الرياضة

الشارقة بطلاً لكأس «سوبر» شباب اليد للمرة الـ16 في تاريخه

الشارقة بطلاً لكأس «سوبر» شباب اليد للمرة الـ16 في تاريخه
13 مايو 2025 21:48


الشارقة (وام)
تُوِّج فريق الشارقة للشباب لكرة اليد بلقب كأس السوبر للموسم الرياضي 2024-2025، عقب فوزه على الوصل بنتيجة 28-26 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي الشارقة الرياضي، يُعد هذا اللقب.. السادس عشر في تاريخ النادي، والخامس عشر على التوالي، ليعزز الفريق رقمه القياسي في البطولة.
وقام عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وداوود محمد المليح، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، رئيس لجنة المسابقات، بتتويج فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، ونادي الوصل بالميداليات الفضية، بحضور محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد.
وشهدت المسابقة هذا الموسم مشاركة 3 أندية هي الشارقة والوصل والبطائح، وأقيمت بنظام الدوري من دور واحد، وحقق الشارقة العلامة الكاملة بالفوز في المباراتين.
بهذا التتويج، يكون فريق شباب الشارقة قد أحرز ثلاثية الموسم 2024-2025، بعد فوزه بدوري الشباب وكأس الإمارات إلى جانب كأس السوبر، ويُعتبر الفريق الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة اليد الإماراتية لفئة الشباب، بإجمالي 46 لقباً منها 17 لقباً في الدوري و16 في كأس السوبر و13 في كأس الاتحاد.

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