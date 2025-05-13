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الرياضة

«إي آند» راعياً رسمياً لنادي العين في كأس العالم للأندية

«إي آند» راعياً رسمياً لنادي العين في كأس العالم للأندية
13 مايو 2025 22:38

 
العين (وام)

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شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين نادي العين وشركة «إي آند» التي أصبحت بموجبها الشركة هي الراعي الرسمي لنادي العين، خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025، التي تنظمها الولايات المتحدة الأميركية.
وبموجب الاتفاقية، ستتخطى «إي آند» بظهور علامتها التجارية على القميص الرسمي للفريق الأول بكأس العالم للأندية 2025 من الجهة الأمامية، إلى جانب مجموعة من المزايا الحصرية التي تعزز من مكانة العلامة التجارية، وتمنحها حضوراً مميزاً ضمن هذا الحدث العالمي.
كما تستمر الشراكة حتى نهاية الموسم المحلي 2025-2026، حيث تتواجد العلامة التجارية لـ«إي آند» على قمصان الفريق من الجهة الخلفية في المباريات المحلية، وتجمع هذه الشراكة بين أحد أعرق الكيانات الرياضية، وأكبر الكيانات في قطاعات الرياضة والاتصالات، وترسخ صورة وطنية بطابعٍ عالمي.

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مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
نادي العين
سلطان بن حمدان بن زايد
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