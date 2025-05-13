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الرياضة

شباب الأهلي «البطل» يكتفي بـ «نقطة النصر» في «ديربي التعادل»

ش
13 مايو 2025 23:16

 
معتصم عبدالله (دبي)

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اكتفى شباب الأهلي، بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، بنقطة التعادل أمام مضيفه النصر 1-1، في مباراة «الديربي القديم» التي جمعت الفريقين، اليوم، على استاد آل مكتوم، في ختام الجولة 24، التي شهدت فوز كلباء على مضيفه عجمان 3-2، والوصل على العروبة 2-1، فيما تفوق الجزيرة على البطائح 2-0.
وسجل عبدالله توري هدف النصر من أول لمسة بعد دخوله بثوانٍ بديلاً لمروان أزرقان، مستفيداً من عرضية جوستافو أليكس من الجهة اليمنى، هيأها بصدره وسدد بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس راكان المنهالي في الدقيقة 54.
وأدرك شباب الأهلي التعادل عبر مؤنس دبور في الدقيقة 74، بعد تمريرة من «البديل» سلطان عادل داخل منطقة الجزاء، إثر عرضية من حارب عبدالله، ليرفع دبور رصيده إلى 7 أهداف في الدوري، وأكمل «العميد» الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد السنغالي موسى ندياي في الدقيقة 83.
ورفع شباب الأهلي، المتوّج بالدرع كـ«رابع ألقابه» هذا الموسم بعد كأس رئيس الدولة، وسوبر إعمار، ودرع التحدي «السوبر الإماراتي القطري»، رصيده إلى 57 نقطة، مقابل 35 للنصر السابع.

النصر
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
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ديربي دبي
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