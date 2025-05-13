حتا والنصر في نهائي «كأس الإمارات للطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار في السابعة والنصف مساء اليوم إلى صالة نادي العين، التي تحتضن المواجهة المرتقبة بين فريقي حتا والنصر في نهائي «كأس الإمارات للكرة الطائرة» لفئة الرجال، في ختام الموسم الرياضي 2024-2025.

وجاء تأهل الفريقين بعد نصف نهائي مثير، شهد مفاجأة مدوية تمثلت في إطاحة حتا ببني ياس، صاحب الثلاثية التاريخية هذا الموسم، بالفوز عليه 3-2، في مباراة قوية أقيمت على صالة نادي النصر، في المقابل تفوّق النصر على شباب الأهلي بثلاثة أشواط دون مقابل في «الديربي» الذي أُقيم على صالة نادي الوصل.

ويسعى فريق حتا، الملقب بـ«الإعصار»، إلى كتابة تاريخ جديد بحصد أول ألقابه في بطولة كبرى، مستفيداً من المعنويات العالية بعد تخطيه حامل الثلاثية، في حين يتطلع «العميد النصراوي» إلى استعادة أمجاده والصعود إلى منصة التتويج، في ختام موسم شهد تغييرات فنية وعودة المدرب الجزائري مراد سنون.

وتُقام بطولة «كأس الإمارات» بنظام خروج المغلوب، بمشاركة ثمانية أندية، على ملاعب محايدة، وتمتدّ من ربع النهائي إلى النهائي، الذي يُعد مسك الختام لموسم حافل بالإثارة.

يُذكر أن النسخة الأولى من البطولة انطلقت في موسم 1979-1980 وتُوّج بها نادي الشعب، فيما حمل شباب الأهلي لقب النسخة الماضية (2023-2024) بعد فوزه في النهائي على العين بنتيجة 3-1، وغابت المسابقة عن موسمي 1982-1983 و1990-1991 لأسباب استثنائية.