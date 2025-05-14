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الرياضة

«أسطورة البرازيل» تتراجع عن «الاعتزال الدولي»

«أسطورة البرازيل» تتراجع عن «الاعتزال الدولي»
14 مايو 2025 07:59

برازيليا (أ ف ب)

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عادت أسطورة المنتخب البرازيلي لكرة القدم مارتا عن اعتزالها الدولي بعد غيابها لتسعة أشهر، لخوض مباراتين وديتين أمام اليابان، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي لكرة القدم.
وخاضت مارتا «39 عاماً» التي يتم وصفها بأنها أفضل لاعبة كرة القدم على الإطلاق، مباراتها الأخيرة بقميص البرازيل في نهائي دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة الذي انتهى بفوز الولايات المتحدة 1-0 في العاشر من أغسطس في باريس.
وقالت مارتا في حينها إنها قد تكون «على الأرجح» مباراتها الأخيرة على الصعيد الدولي.
لكن مدرب المنتخب أرثر إلياس اختارها ضمن قائمة من 26 لاعبة لخوض المواجهتين الوديتين أمام اليابان في 30 الحالي و2 يونيو في ساو باولو.
وتأتي هاتان المباراتان ضمن استعدادات المنتخب لخوض غمار كوبا أميركا في يوليو المقبل.
وقال إلياس في بيان «تحدثت إليها في الفترة الأخيرة، ووضعت نفسها في التصرف لمساعدة «السيليساو» طالما أنها تلعب على مستوى عالٍ، وهو ما تفعله».
وتابع «حضورها مهم جدا لتحفيز اللاعبات الشابات، وهي مهمة أيضاً خارج الملعب».
وتحمل مارتا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة للعام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ست مرات، الرقم القياسي على صعيدي الرجال والسيدات في كأس العالم من خلال تسجيلها 17 هدفاً بفارق هدف عن الدولي الألماني السابق ميروسلاف كلوزه.
يبقى من المستبعد أن تشارك مع منتخب بلادها في كأس العالم 2027 في البرازيل.

 

كرة القدم
البرازيل
مارتا
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
اليابان
كوبا أميركا
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