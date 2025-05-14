ترايل بلايزرز.. «عرض للبيع»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



أعلن ورثة بول ألن، المالك المشارك لنادي بورتلاند ترايل بلايزرز المنافس ضمن دوري كرة السلة الأميركي «أن بي إيه» عزمهم على بيع النادي في بيان،

وسبق لألن، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت إلى جانب بيل جيتس، أن اشترى ترايل بلايزرز مقابل 70 مليون دولار في عام 1988.

وتم تشخيص إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية في عام 2009 وتوفي في عام 2018.

وتولت شقيقته جودي ألن إدارة الفريق نيابة عن ورثته منذ وفاته.

وقال ترايل بلايزرز في بيان إن البيع «يتوافق مع توجيهات ألن ببيع ممتلكاته الرياضية في نهاية المطاف وتوجيه جميع عائدات التركة إلى الأعمال الخيرية».

وكان بول ألن مالكا أيضاً لفريق سياتل سيهوكس ضمن دري كرة القدم الأميركية، إضافة إلى امتلاكه حصة في نادي كرة القدم سياتل ساوندرز.

وأفاد البيان الصحفي أن عملية البيع «تستمر خلال موسم 2025-2026».

ولم يصل بورتلاند، بطل الدوري عام 1977، إلى النهائي منذ عام 1992.

واحتل ترايل بلايزرز، الغائب عن الأدوار النهائية «بلاي أوف» منذ عام 2021، المركز الثاني عشر في الموسم المنتظم ضمن المنطقة الغربية هذا الموسم.