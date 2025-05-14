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الرياضة

ابنة مارادونا تتهم طبيب الرعاية

ابنة مارادونا تتهم طبيب الرعاية
14 مايو 2025 08:58

 
بوينس آيرس (أ ب)

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أدلت إحدى بنات أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل، دييجو مارادونا، بشهادتها، قائلة إن طبيب الرعاية الأولية لوالدها لم يستطع شرح نوع العلاج الذي كان يتلقاه النجم الراحل، وألقت باللوم على الطبيب لتوصيته بنقل والدها إلى رعاية منزلية قبل وفاته عام 2020 .
ويمثل ليوبولدو لوكي، جراح الأعصاب وطبيب الرعاية الأولية لمارادونا، للمحاكمة ضمن سبعة أطباء يواجهون تهمة الإهمال في وفاته.
وخضع مارادونا لعملية جراحية لورم دموي بين جمجمته ودماغه، وبقى في العناية المركزة بعيادة لوس أوليفوس بين 4 و11 نوفمبر 2020، وبعدها نقل النجم الراحل للتعافي في منزل خاص، حيث توفي بعد أسبوعين عن عمر يناهز 60 عاماً.
وقالت جيانينا مارادونا أمام المحكمة إن صحة والدها كانت تتدهور بشدة قبل شهر من وفاته، وإنها أبلغت لوكي بذلك عدة مرات.
وتبقى أوجه القصور في الرعاية المنزلية لدييجو مارادونا أحد الأدلة الرئيسية للادعاء، علماً بأن طبيب القلب أكد في شهادته أنه اعترض على نقل مارادونا من عيادة أوليفوس.
وسيقرر ثلاثة قضاة ما إذا كان المتهمون مذنبين بالقتل غير العمد، وتبلغ أقصى عقوبة سجن 25 عاماً.
وقالت ابنة مارادونا أيضاً: «أخبرت لوكي أن والدي بدا تائها للغاية، وأنه لم يكن سعيداً، أو قادراً على المشي، وأخبرني أن أيامه كانت متقلبة للغاية».

الأرجنتين
بيونس أيرس
مارادونا
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