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الرياضة

قميص يوفنتوس بـ77 مليون دولار

قميص يوفنتوس بـ77 مليون دولار
14 مايو 2025 09:26

 
روما (رويترز)

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قالت شركة جيب الأميركية لصناعة السيارات إنها ستدفع 69 مليون يورو «77.16 مليون دولار»، لتصبح الراعي للجزء الأمامي من قميص نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حتى يونيو 2028.
ومن إجمالي المبلغ، يحصل يوفنتوس على أربعة ملايين يورو لبقية الموسم الحالي، و19 مليون يورو للموسم المقبل، و23 مليون يورو لكل من المواسم الرياضية التالية، وذلك بحسب بيان صادر عن النادي.
وتستأنف الصفقة الشراكة بعد فشل النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي في العثور على صفقة رعاية رئيسية، عندما انتهى عقده السابق مع شركة جيب في يونيو الماضي.
وكانت جيب، وهي جزء من مجموعة ستيلانتيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، الراعي الرئيسي لفريق يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي 36 مرة، منذ عام 2012.
وكان النادي يعرض حالياً شعار مؤسسة «أنقذوا الأطفال» على الجزء الأمامي من قمصانه قبل الاتفاق.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن جيب تستعد لإعادة وضع علامتها التجارية على قمصان يوفنتوس ذات اللونين الأبيض والأسود.
كما دخل النادي الإيطالي في اتفاقية مع برنامج «زوروا ديترويت» التابع لمكتب السياحة في ديترويت لشغل المكان الثاني المخصص للرعاة.

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