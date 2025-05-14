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الرياضة

«التحكيم الرياضية» ترفض استئناف أوروجواي في عقوبات «كوبا أميركا»

«التحكيم الرياضية» ترفض استئناف أوروجواي في عقوبات «كوبا أميركا»
14 مايو 2025 10:45

لوزان (رويترز)

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رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافاً تقدم به عدد من لاعبي أوروجواي واتحاد كرة القدم في البلاد ضد العقوبات التأديبية التي فرضها اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «الكونميبول»، بعد مشاجرة خلال قبل نهائي كأس كوبا أميركا العام الماضي ضد كولومبيا.
وفرضت الكونميبول غرامة مالية على اتحاد أوروجواي للعبة ولاعبيه بسبب تورطهم في مشاجرة بين مشجعي كولومبيا ومشجعي أوروجواي.
وبعد فوز كولومبيا 1-صفر في قبل نهائي كوبا أميركا، صعد لاعبو أوروجواي إلى المدرجات، وتبادلوا اللكمات مع مشجعي الفريق المنافس.
ورفضت محكمة التحكيم الرياضية الاستئناف المقدم لإلغاء أو تخفيف الإيقاف، حيث قضت بأن حجة اللاعبين للدفاع عن أنفسهم، بعد زعمهم بأنهم تدخلوا لحماية أفراد أسرهم الموجودين بالقرب من المواجهة، لا تشكل دفاعاً مشروعاً عن النفس.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان: «خلصت اللجنة إلى أنه في هذه الحالة، لا ينطبق مبدأ الدفاع عن النفس، وأن سلوك اللاعبين يشكل عملاً طوعياً وعنيفاً وغير مبرر».
وأشارت محكمة التحكيم الرياضية إلى أنها قبلت في أكتوبر الماضي طلباً من مهاجم ليفربول داروين نونيز واتحاد أوروجواي لكرة القدم بتعليق العقوبات مؤقتاً.
وغاب نونيز عن مباراتين في تصفيات أميركا الجنوبية في سبتمبر قبل تعليق العقوبات مؤقتاً، ويواجه الآن ما تبقى من عقوبة الإيقاف لخمس مباريات، وغرامة قدرها 20 ألف دولار.
وتم فرض عقوبة الإيقاف عن اللعب لأربع مباريات على لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير رودريجو بينتانكور، والتي قضاها بالفعل، بالإضافة إلى غرامة قدرها 16 ألف دولار.
وتعرض ماتياس أوليفيرا ورونالد أراوخو والقائد خوسيه ماريا خيمينيز للإيقاف لثلاث مباريات، وقد قضوا العقوبة أيضاً، بالإضافة إلى غرامات بلغت قيمتها الإجمالية 12 ألف دولار.
كما تم تغريم اتحاد أوروجواي لكرة القدم مبلغ 20 ألف دولار، وتم تغريم اللاعبين سيباستيان كاسيريس وبريان رودريجيز وماتياس فينا وإميليانو مارتينيز وسانتياجو ميلي وفاكوندو بيليستري بمبلغ 5000 دولار لكل منهم. 

محكمة التحكيم الرياضية
كوبا أميركا
أوروجواي
كولومبيا
ليفربول
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