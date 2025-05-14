مدرب النصر «خارج الخدمة» في الموسم المقبل!

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وصف الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، التقارير السابقة التي ربطت اسمه بالانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، في منصب المدرب المساعد خلفاً لساندرو فاجنر، إلى جانب المدير الفني الحالي جوليان ناجيلسمان، بأنها «أخبار قديمة»، مؤكداً أنه لن يتولى تدريب أي فريق في بداية الموسم الجديد، بعد نهاية عقده الحالي مع «العميد».

وقال شرودر في تصريحات لـ«الاتحاد»، عقب تعادل فريقه مع شباب الأهلي 1-1 في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين: «الخبر المتعلق بارتباطي مع منتخب ألمانيا قديم، وبالنسبة لي اتخذت قراراً منذ وقت طويل بعدم تدريب أي فريق في الموسم المقبل، وسأحصل على راحة تامة، وأقضي الوقت مع عائلتي».

وكان تقرير سابق لقناة «سكاي ألمانيا» أشار إلى سعي الاتحاد الألماني لإيجاد بديل للمدرب المساعد ساندرو فاجنر، بعد إعلان رحيله عن المنتخب الوطني، عقب نهاية مشواره في دوري الأمم الأوروبية، وبرز اسم شرودر (52 عاماً) كأحد المرشحين للانضمام إلى طاقم ناجيلسمان قبل تصفيات كأس العالم 2026.

وحول تقييمه لفترة عمله مع «العميد»، والتي بدأت في نوفمبر 2023 بعد رحيله من العين، قال: «حينما فزنا بلقب السوبر الإماراتي القطري في يناير، كان الفريق في المركز الثالث بالدوري، لكن بعد ذلك واجهنا ظروفاً صعبة أبرزها إصابة هاريس في نصف نهائي الخليجية، والرحيل المؤثر لعادل تعرابت».

وأضاف: «خسرنا عدداً من المباريات المهمة وودعنا البطولة الخليجية من نصف النهائي، ولكن هذه التقلبات طبيعية في كرة القدم، واللاعبون أظهروا روحاً إيجابية مؤخراً، كما حدث في مباراتنا الأخيرة أمام شباب الأهلي».

وخلال الموسم الحالي، اكتفى النصر بحصد لقب «السوبر الإماراتي القطري» بعد فوزه الكبير على قطر القطري 5-1، مقابل خروجه من كأس رئيس الدولة من دور الـ16، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من ربع النهائي، ومن نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، بجانب ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.

وعن تقييمه للدوري، قال شرودر الذي أمضى موسمين في الإمارات بين العين والنصر: «زيادة عدد اللاعبين الأجانب منحت المسابقة طابعاً أوروبياً، والدوري الإماراتي تنافسي، ويتطور بشكل مذهل من موسم إلى آخر».

وتابع: «هناك العديد من الفرق القوية مثل العين، الجزيرة، الوصل، وشباب الأهلي، والتطور مستمر على جميع الأصعدة».

وختم مدرب النصر حديثه بالإشادة بالحياة في الإمارات قائلاً: «الإمارات مكان رائع للعمل والعيش، مستوى الأمان، احترام الخصوصية، الطقس، التعامل الراقي، والنظام، كلها عوامل تجعلنا كأوروبيين نحب البقاء هنا».