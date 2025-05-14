سندرلاند وشيفيلد في «ملحق الصعود» إلى «البريميرليج»



سندرلاند (رويترز )



سيواجه سندرلاند فريق شيفيلد يونايتد في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل دانييل بالارد هدفاً بضربة رأس في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، ليتعادل فريقه 1-1 أمام ضيفه كوفنتري سيتي، ويضمن الفوز 3-2 في مجموع المباراتين.

وبدا أن صاحب الضيافة يقترب من التأهل للنهائي في 24 مايو في ملعب ويمبلي، بعد فوزه ذهاباً 2-1 يوم الجمعة الماضي، لكن إفرون ميسون-كلارك لاعب كوفنتري أدرك التعادل قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، بعد أن أفلت من رقيبه، وسجل من تسديدة منخفضة.

ورغم أن كوفنتري، الذي يدربه فرانك لامبارد، بدا الطرف الأفضل طوال المباراة، فإن سندرلاند استفاق في الوقت الإضافي، وأطلق بالارد العنان لاحتفالات الجماهير في ملعب فريقه في الدقيقة 123، حين ارتقى عالياً ليسدد ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

كان سندرلاند، الذي لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات له في الموسم العادي، يدرك خطورة استباق الأحداث، بعد أن كان متقدماً بنتيجة 2-1، بعد مباراة ذهاب قبل نهائي الملحق أمام لوتون تاون في موسم 2022-2023، قبل أن يخسر 2-صفر إياباً، ويأمل الفريق في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 2017.