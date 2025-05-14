مهاجم نوتنجهام في «غيبوبة اصطناعية»



لندن (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أن تايو أونيي، مهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، تم وضعه في غيبوبة اصطناعية لمساعدته على التعافي، بعد خضوعه لجراحة عاجلة في البطن.

وخضع اللاعب النيجيري الدولي لجراحة، بعدما تعرّض لإصابة خطيرة في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ليستر سيتي 2-2 يوم الأحد الماضي.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أنه لا توجد مؤشرات بأن حالة اللاعب البالغ «27 عاماً» تهدد حياته، ومن المفهوم أن الغيبوبة تهدف إلى الحد من حركته وتنظيم معدل ضربات قلبه.

وتعرّض اللاعب النيجيري الدولي للإصابة، إثر اصطدامه في قائم المرمى، وتلقى العلاج لدقائق عدة، قبل أن يسمح له بالعودة للعب.

وأعلن الجهاز الطبي، يوم الاثنين، عن حجم الإصابة، وتم نقله سريعاً للمستشفى لتلقي العلاج، وذكر فورت أنه يتعافى بشكل جيد.