«قناص سبورتينج» ينافس صلاح ومبابي على «الحذاء الذهبي»



معتز الشامي (أبوظبي)



يعد الفوز بالحذاء الذهبي في أي من الدوريات الكبرى إنجازاً كبيراً بالنسبة للمهاجمين، لأنه مؤشر واضح على التألق، وتوج هاري كين نجم بايرن ميونيخ الألماني بالجائزة المرموقة في الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفاً، وبالتالي جمع 72 نقطة.

ويتم ضرب جميع الأهداف المسجلة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا «الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي» في 2، بينما يتم ضرب الأهداف في الدوريات المصنفة بين المركز الـ 6 والـ 22 في 1.5، وجميع الدوريات التالية يتم ضربها في 1 فقط.

وفي موسم 2011-2012، تمكن ليونيل ميسي من جمع 100 نقطة، مسجلاً 50 هدفاً في الدوري، وفي المجمل، فاز الأرجنتيني بالحذاء الذهبي الأوروبي 6 مرات، مع اقترابنا من نهاية موسم 2024-2025، يبدو أن هذا الموسم سيكون بمثابة السباق الاستثنائي على الحذاء الذهبي الأوروبي، مع وجود العديد من الهدافين المتميزين الذين لا يزال لديهم الفرصة للظفر بالجائزة.

ويتصدر القائمة حالياً فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتينج لشبونة برصيد 57 نقطة، ورغم أن الدوري البرتغالي لا يتجاوز معامله 1.5، إلا أنه يتفوق على كل هدافي أوروبا الآخرين، حيث سجل 38 هدفاً في الدوري، وإذا تُوج السويدي بالجائزة يصبح أول لاعب منذ ماريو جارديل «فاز بها أيضاً أثناء اللعب مع سبورتنج عام 2002» يفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي، وهو يلعب خارج الدوريات الخمسة الكبرى في القارة.

ويحتل محمد صلاح نجم ليفربول المركز الثاني بفارق ضئيل برصيد 56 نقطة، ورغم أن عمره 32 عاماً، فإن «الملك المصري» لا يظهر أي علامات على التباطؤ، حيث أحرز 28 هدفاً في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم، ويتأخر صلاح بنقطتين فقط عن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد ، الذي رفع رصيده إلى 54 نقطة بعد تسجيله 3 أهداف في «الكلاسيكو».

وفي المركز الرابع يتقاسم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الذي جمع 50 نقطة من أهدافه الـ25 في الدوري الإسباني، وهاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، الذي جمع 50 نقطة من 25 هدفاً في الدوري الألماني هذا الموسم، وفي المركز الخامس يأتي مهاجم أتالانتا ماتيو ريتيجي، الذي سجل 24 هدفاً لفريق الدوري الإيطالي، بما يعادل 48 نقطة.

ويحتل مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك المركز السادس، بعد أن سجل 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي، وجمع 46 نقطة، ويأتي مهاجم أرسنال السابق ميكا بيريث في المركز السابع، بعد أن سجل 24 هدفاً هذا الموسم، خلال الفترة التي قضاها في شتورم جراتس النمساوي «يبلغ معامله 1.5» وموناكو في الدوري الفرنسي، فيما يعيش عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان حالة جيدة في عام 2025، حيث وصل إلى 42 نقطة، بينما وصل عمر مرموش نجم مانشستر سيتي أيضاً إلى 42 نقطة، على الرغم من أن 30 من نقاط المصري جاءت من الأهداف التي سجلها مع فرانكفورت في الدوري الألماني قبل انتقاله في يناير إلى الدوري الإنجليزي.