ملعب «بيشان» جاهز لمباراة الشارقة وليون سيتي في «نهائي آسيا»



علي معالي (أبوظبي)



أصبح ملعب بيشان جاهزاً لاستضافة مباراة الشارقة وليون سيتي السنغافوري يوم الأحد المقبل، في نهائي «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، بعد الانتهاء من تركيب المدرجات، التي طلبها الاتحاد الآسيوي، وتعديل أرضية الملعب، بناءً على خطاب نادي الشارقة.

بدأ العمل في الاستاد 3 مايو، بعد أن منح الاتحاد الآسيوي موافقة مبدئية، ووصلت تكلفة التجهيرات مليون دولار، بمساهمة من سيتي ليون والاتحاد السنغافوري، إضافة إلى الاتحاد الآسيوي.

أُقيمت 3 مدرجات للمتفرجين حول الملعب ضمن أعمال التطوير، مما زاد سعة الملعب من نحو 2800 إلى 10000 متفرج، وأدى ليون تدريباً على الملعب بعد تحديثه، ونفدت تذاكر المباراة النهائية، في اليوم التالي لطرحها للبيع.

وكانت المقاعد الإضافية ضرورية لاستيعاب كبار الشخصيات، وموظفي الاتحاد الآسيوي، ووسائل الإعلام، كما تم إنشاء قاعة مؤتمرات صحفية، ومنصة إعلامية، فضلاً عن مركز إعلامي لـ50 شخصاً، وتحسين الأضواء الكاشفة لتلبية متطلبات البث التلفزيوني، ورفع مستوى الإضاءة الأفقية.

تُقام المباراة في سنغافورة، نظراً لقرار الاتحاد الآسيوي، بتناوب مكان المباراة النهائية بين شرق وغرب القارة سنوياً، على أن يستضيف شرق آسيا نهائي 2025.

من جانب آخر، بدأ الشارقة تدريباته بمعنويات عالية، عقب الوصول إلى سنغافورة، تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو، والذي طالب اللاعبين بنسيان المرحلة الأخيرة من النتائج السلبية، والتركيز في مباراة الأحد، والعودة إلى أرض الوطن باللقب، وتعهد لاعبو الفريق بأن يقدموا أفضل ما لديهم للعودة بالكأس، لتكون تعويضاً عن عدم حصد أي لقب محلي هذا الموسم، وكذلك ليكون اللقب الأول لفريق الشارقة على مستوى القارة.