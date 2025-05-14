«جود شير جودلفين» تستهدف سباق «أكورن ستيكس»

عصام السيد (أبوظبي)

عادت مهرة جودلفين «جود شير»، الفائزة بسباق كنتاكي أوكس «الفئة الأولى»، إلى التدريب على مضمار تشيرشل داونز، وصرح المدرب براد كوكس بأن سباق أكورن ستيكس (الفئة الأولى)، البالغة جوائزه 500 ألف دولار، والذي يُقام خلال عطلة نهاية أسبوع سباق بلمونت ستيكس «الفئة الأولى» على مضمار ساراتوجا للسباقات، قد يكون هدفها التالي.

وقال كوكس: «أعتقد أنها خرجت من سباق كنتاكي أوكس بأداء رائع إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسنتطلع إلى سباق أكورن خلال الأسبوعين المقبلين، وسيُقام سباق أكورن، الذي يمتد لمسافة 1800 متر، في 6 يونيو المقبل.

وحسّنت المهرة «جود شير»، ابنة الفحل «ميداليا دورو»، سجلها إلى فوز مثالي بسبعة سباقات من أصل سبع، بفوزها بسباق الأوكس الكلاسيكي للفئة الأولى بفارق طولين وربع الطول.

ومن جهة أخري فاز «سوفرينتي»، لجودلفين المهر الأصيل من سلالة «إنتو ميسشيف»، بالنسخة 151 من سباق كنتاكي ديربي في 3 مايو، محققاً أفضل رقم في مسيرته وهو 103 نقاط من تصنيفات «إيكويبيس سبيد فيجر»، بإشراف المدرب بيل موت، عضو قاعة المشاهير، وعلى صهوته الفارس جونيور ألفارادو.

وبعد فوزه بجائزة كنتاكي ديربي البالغة 5 ملايين دولار، تقدم «سوفرينتي» 18 مركزاً، ليصبح بذلك صاحب أعلى إيرادات في أميركا الشمالية في الترتيب العام، محققاً 3.529.520 دولاراً.

وبفوز «سوفرينتي» بالديربي، أكمل جودلفين ثنائية أوكس وديربي كنتاكي، حيث فازوا بسباق كنتاكي أوكس (ج1) في 2 مايو مع المهرة «جود شير»، وأصبح جودلفين هو خامس مالك في التاريخ يفوز بكل من الأوكس والديربي في نفس العام.

بعد عطلة نهاية أسبوع مربحة، حقق جودلفين 8.425.194 دولاراً في أرباح أميركا الشمالية لعام 2025، وقد فاز فريق جودلفين بجائزة إكليبس لأفضل مالك للسنوات الخمس الماضية على التوالي، أما بالنسبة لـ «جود شير»، ابنة «ميداليا دورو»، التي لم تُهزم، فقد تقدمت 17 مركزاً لتحتل المركز الرابع في قائمة أرباح عام 2025 الإجمالية، حيث بلغت أرباحها 1.275.600 دولار.