كافالييرز.. موسم «خيبة الأمل»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



حسم إنديانا بايسرز تأهله إلى نهائي المنطقة الشرقية، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه كليفلاند كافالييرز، وتغلب عليه 114-105، ليتقدم عليه 4-1 في سلسلة نصف نهائي الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما اقترب أوكلاهوما سيتي ثاندر من التأهل على حساب دنفر ناجتس حامل اللقب بتقدمه 3-2.

وودّع كليفلاند، متصدر المنطقة الشرقية، الأدوار الإقصائية بشكل مفاجئ، بعد أن سجل تايريس هاليبورتون 31 نقطة، ليقود بايسرز إلى الفوز.

وأسهمت ست رميات ثلاثية من هاليبورتون في حصد الانتصار الحاسم، في وقت انتهى فيه موسم كليفلاند بطريقة مخيبة للآمال.

وساعد هاليبورتون في التسجيل كل من الكاميروني باسكال سياكام بـ21 نقطة، وآرون نيسميث بـ13 نقطة و13 متابعة، وأندرو نيمهارد بـ18 نقطة.

وقال مدرب بايسرز ريك كارلايل: «نتحدث الآن عن 8 انتصارات تفصلنا عن لقب الدوري، الدوري هذا الموسم مفتوح على كل الاحتمالات، هناك فرق رائعة، لكن لا أحد مهيمن. علينا فقط أن نواصل الإيمان».

وكان كليفلاند تقدم بفارق 19 نقطة في الربع الثاني، وبدت نواياهم واضحة لتمديد السلسلة، لكن هاليبورتون قلب الأمور بتسجيله 15 نقطة في الربع الثاني، منها خمس ثلاثيات، ليقلص الفارق إلى 56-52 مع نهاية الشوط الأول.

وواصل بايسرز هجومه الكاسح في الربع الثالث وتفوق 33-20 ليدخل الربع الأخير متقدماً 85-76.

وحاول دونوفان ميتشل إنقاذ فريقه بتسجيل 16 نقطة في الربع الأخير، على الرغم من تأثره بإصابة في الكاحل الأيسر، وتمكن من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة 98-97 قبل خمس دقائق من النهاية.

لكن إخفاق كليفلاند عن التسجيل من خارج القوس، حيث سجل الفريق 9 فقط من أصل 35 محاولة ثلاثية، أنهى أي أمل في العودة بفضل دفاع بايسرز الصلب.

وعلّق مدرب كافالييرز كيني أتكينسون قائلاً: «إنديانا كانوا الفريق الأفضل واستحقوا الفوز، لقد لعبوا بشكل رائع، لكن الحقيقة أننا لم نصل للمستوى الذي كنا نطمح إليه».

وأضاف: «نعم، تقدمنا خطوة إلى الأمام، لكن الآن علينا معرفة كيف نصل إلى الخطوة الأخيرة ونتجاوز هذه العقبة».

ويلتقي إنديانا في نهائي المنطقة الشرقية مع الفائز من مواجهة بوسطن سلتيكس وغريمه نيويورك نيكس الذي يتقدم 3-1، ليتأهل الفائز إلى نهائي الدوري الشهر المقبل.

أما في المنطقة الغربية، حقق متصدرها أوكلاهوما سيتي فوزاً مهماً على دنفر 112-105 ليتقدم 3-2 في سلسلة مثيرة أمام أبطال 2023.

وعلى الرغم من الأداء الاستثنائي للنجم الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات الذي أنهى المباراة بـ44 نقطة، و15 متابعة، و5 تمريرات حاسمة، فإن مجهوداته ذهبت سدى، حيث تفوق ثاندر في الربع الأخير بتسجيل 34 نقطة مقابل 19، ليحسموا الفوز في مباراة مثيرة.

وسجل الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر، منافس يوكيتش على لقب أفضل لاعب في الموسم العادي، 31 نقطة في ليلة شهدت تسجيل ستة من لاعبي أوكلاهوما لأرقام مزدوجة.

قال جيلجيوس-ألكسندر الذي حلّ ثانياً خلف يوكيتش في جائزة الأفضل العام الماضي: «المباريات مليئة بالتقلبات، تسجل وتُخطئ، لكننا وثقنا بأساسياتنا، وتمكنا من تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً».

وتابع «نحن جيدون بقدر أضعف حلقة فينا، وكل لاعبينا العشرة جاهزون، كل ما يهمنا هو الفوز، حققنا واحداً وعلينا الفوز بآخر».

وبات دنفر الآن مضطراً للفوز في المباراة السادسة الخميس على أرضه لتجنب نهاية مبكرة لمشواره.

قال مدربه المؤقت ديفيد آدلمان: «الخسارة محبطة جداً، ويجب على اللاعبين أن يشعروا بالإحباط، علينا أن نرد بسرعة، ونفوز بالمباراة السادسة لنمنح أنفسنا فرصة للعودة».

وفي حال فوز ثاندر في المباراة المقبلة وحسم التأهل، سيتواجه مع الفائز من مينيسوتا تمبروولفز وغولدن ستايت ووريرز، علماً أن الأول يتقدم 3-1 وقد يحسم تأهله الأربعاء.