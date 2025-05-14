«حرب الصفقات» تشتعل بين ريال مدريد وليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



يبدو أن مصير ليفربول وريال مدريد متشابك في «الميركاتو الصيفي»، إذ من المتوقع انتقال ترينت ألكسندر أرنولد من «الريدز» إلى «الميرنجي»، والآن أصبح المشهد مهيئاً لتنافس الناديين العملاقين على عدد من أبرز أهدافهما في سوق الانتقالات، ويبدو أن أرنولد وضع قدمه بالفعل في مدريد، وينطبق الأمر نفسه على نجم وسط «الريدز» السابق تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الحالي، ومن المتوقع أن يتولى تدريب ريال مدريد بعد رحيل كارلو أنشيلوتي إلى قيادة منتخب البرازيل.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، وضع ريال مدريد أهدافاً محددة لإنعاش الفريق الذي من المتوقع أن يرثه ألونسو، ومن غير المستغرب، بالنظر إلى كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق، أن ينصب التركيز الأكبر على المدافعين.

ويُنذر ذلك بالمزيد من الأخبار السيئة لليفربول، وبعد ألكسندر أرنولد، يدخل إبراهيما كوناتي ضمن اهتمامات «الملكي» عند انتهاء عقده في «أنفيلد» عام 2026، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديده، رغم أن الريال يفضل الإسباني دين هويسن مدافع بورنموث.

ويعد هويسن 20 عاماً، محط أنظار كبار أندية أوروبا، بما في ذلك ليفربول، مع شرط جزائي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني يسمح له بالرحيل هذا الصيف، ويمكن قول الشيء نفسه عن زميل هويسن في بورنموث، الظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز، الذي يرتبط أيضاً بالانتقال إلى ليفربول، وعملاق إسبانيا.

ويبدو مستقبل الجناح رودريجو في سانتياغو برنابيو، غامضاً، حيث دفع إلى أسفل ترتيب الاختيار هذا الموسم، بعد وصول كيليان مبابي، ولم يتمكن من تقديم التأثير المطلوب، في أغلب الأحيان من مقاعد البدلاء، وتتضح خلال الأيام المقبلة، وعليه إما أن يقرر رودريجو البقاء لإقناع ألونسو بجدارة مكانه، أو أن يختار الرحيل وسيتم إيجاد حل فوري، ومدد ليفربول عقد محمد صلاح لموسمين آخرين في نفس المركز، ولديه أيضاً فيديريكو كييزا بديلاً، لكن هذا لم يمنع التكهنات التي تربط اللاعب البرازيلي البالغ 24 عاماً بالانتقال إلى «أنفيلد».