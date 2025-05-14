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الرياضة

«الإمارات العالمية للقدرة» تشارك بنظام التوقيت في «ختامي الوثبة»

«الإمارات العالمية للقدرة» تشارك بنظام التوقيت في «ختامي الوثبة»
14 مايو 2025 14:30

 
أبوظبي (وام)

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تشارك قرية الإمارات العالمية للقدرة، بخدماتها التقنية المتقدمة، في منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025» المقام حالياً، باستخدام نظام التوقيت في إدارة السباقات.
وقام فريق القرية التقني بتوظيف هذا النظام في إدارة سباقات المهرجان، في إطار التعاون مع اتحاد سباقات الهجن، من خلال تسجيل المطايا المشاركة في الأشواط المختلفة، ورصد نتائجها عبر سوار تقني، باحتساب الزمن الذي سجلته كل مطية وترتيبها في الشوط وسرعتها، وتوثيق ذلك في كاميرا خط النهاية، وإصدار نتائج المطايا العشر الأوائل في توقيت لا يتجاوز 10 ثوانٍ، وتسليمها إلى لجنة التحكيم للإعلان عنها.
وتم إطلاق نظام التوقيت، في إطار جهود القرية لاستشراف المستقبل، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الرياضي في الدولة، وحول العالم، وهو يتضمن أنظمة ذكية هي التسجيل، والتوقيت، ونبضات القلب، والتطبيق الذكي، وتحديد المواقع، وكاميرا خط النهاية.
وحصلت قرية الإمارات العالمية للقدرة، عبر نظام التوقيت، على ثلاث من «جوائز ستيفي» العالمية المرموقة، الأولى «الذهبية» عن فئة التطبيقات الذكية «التطبيق الهاتفي للقرية»، والثانية «الفضية» عن فئة الإنجازات التقنية «نظام التوقيت في القرية»، والثالثة «البرونزية»، عن فئة إدارة الفعاليات «تنظيم سباقات القدرة والفعاليات بالقرية».
وقال مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، إن نقل استخدام نظام التوقيت من سباقات القدرة والتحمل، إلى سباقات الهجن الذي تم اعتماده من اتحاد سباقات الهجن، يعد خطوة مهمة، للمبادرات التي تقدمها القرية، وتعزز ريادتها، وتدعم الجهود الريادية لرياضة الإمارات في الجوانب كافة.

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أبوظبي
قرية الإمارات العالمية للقدرة
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