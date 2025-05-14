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الرياضة

متى يبدأ أنشيلوتي المهمة مع البرازيل؟

متى يبدأ أنشيلوتي المهمة مع البرازيل؟
14 مايو 2025 15:30

معتز الشامي (أبوظبي)

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يبدأ كارلو أنشيلوتي، أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، مسيرته التدريبية الرسمية الأولى مديراً فنياً للبرازيل يوم 6 يونيو المقبل أمام الإكوادور، في مباراة حاسمة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، ويمثل وصول «الإيطالي المخضرم» بداية جديدة للمنتخب البرازيلي، الذي يسعى للعودة إلى القمة بقيادة مدرب عالمي.
ويصل أنشيلوتي إلى ريو دي جانيرو 26 مايو الحالي، وبعد أيام قليلة سيعلن عن قائمته الأولى، بعد انتهاء فترة عمله مع ريال مدريد، يقود أنشيلوتي مباراتين حاسمتين في التصفيات، الأولى خارج أرضه مع الإكوادور، والثانية 10 يونيو في ساو باولو أمام باراجواي، وهي أول مباراة له أمام جماهير بلاده.
وكان الاتحاد البرازيلي يعمل على صفقة أنشيلوتي منذ عام 2023، ونجح أخيراً في إبرام عقد معه حتى كأس العالم 2026، مع خيار التمديد إلى عام 2030، ورغم أنه يترك وراءه إرثاً حافلاً بالألقاب مع ريال مدريد «15 لقباً»، إلا أن المغامرة الجديدة مختلفة تماماً، حيث قيادة منتخب «السامبا» الذي يعاني خلال الفترة الأخيرة إلى المجد مجدداً، وتكون خبرته في تدريب كبار النجوم أمراً مهماً في إعادة البرازيل إلى «سكة الانتصارات».
ولن يكون إلى جانب أنشيلوتي ابنه ومساعده المخضرم دافيد أنشيلوتي هذه المرة، إذ يسلك دافيد مساره التدريبي الخاص، حيث يعد ضمن الأسماء البارزة لقيادة فريق رينجرز الأسكتلندي، يبدو أن عصر أنشيلوتي على وشك أن يبدأ، ومعه الأمل في عودة الأيام الذهبية للبرازيل.

 

البرازيل
كارلو أنشيلوتي
تصفيات كأس العالم
الإكوادور
ريال مدريد
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