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الرياضة

تشكيلة موسعة لمنتخب الأردن استعداداً لتصفيات المونديال

تشكيلة موسعة لمنتخب الأردن استعداداً لتصفيات المونديال
14 مايو 2025 15:19

عمّان (إ ف ب)

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استدعى الجهاز الفني لمنتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي تشكيلة موسعة من 34 لاعباً لمعسكرين داخلي وخارجي، وذلك استعداداً لمواجهتي عُمان والعراق في الجولتين الأخيرتين من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.
وتنطلق التحضيرات الفنية والبدنية مساء السبت في عمّان بمشاركة اللاعبين المحليين وبعض المحترفين بالخارج، مع إمكانية تواجد بعض لاعبي منتخب تحت 23 عاماً، على أن يكتمل التحاق المحترفين بمعسكر النشامى في الدمام السعودية ومسقط.
ومن المتوقع أن يغادر المنتخب إلى الدمام في 24 مايو الحالي بعد تقليص القائمة الموسعة، حيث من المقرر أن يواجه نظيره السعودي في مباراة ودية تدريبية في 30 مايو تقام خلف أبواب موصدة.
ويستعد الأردن لمواجهة نظيره العُماني في الخامس من يونيو على استاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يستضيف نظيره العراقي في العاشر من يونيو على استاد عمان الدولي في الجولتين الأخيرتين من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية.
ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف كوريا الجنوبية المتصدرة، ثم يأتي العراق ثالثاً بـ12 نقطة أمام عُمان (10 نقاط) وفلسطين (6) والكويت (5).
ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري.
وستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي بعد دور خامس ومواجهة فاصلة للفائز في ملحق دولي.
وضمت القائمة يزيد أبو ليلى، محمد العمواسي، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، إحسان حداد، أدهم القريشي، أحمد عساف، خالد زكريا، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمرية، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد الناصر، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

منتخب الأردن
تصفيات كأس العالم
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