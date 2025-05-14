فريق الإمارات يتأهب لبطولة رويال وندسور للقدرة



دبي (الاتحاد)

يشارك وفد يضم 31 فارساً من نخبة رياضيي القدرة في الإمارات، في سباق رويال وندسور للقدرة 2025، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في منتزه وندسور الكبير بالمملكة المتحدة، وتُعد هذه البطولة، التي تنظم ضمن فعاليات معرض رويال وندسور للخيول، من أبرز سباقات القدرة على مستوى العالم، وتقام تحت مظلّة الاتحاد الدولي للفروسية، وتشمل ثلاث فئات هي 3*، و2* و1*، يمتد سباق CEI3* لمسافة 160 كم ويُعد التحدي الأصعب بين السباقات، فيما تغطي الفئتان الأخريان مسافات 120 كم و100 كم على التوالي.

وحققت دولة الإمارات نجاحاً لافتاً في تاريخ هذه البطولة منذ انطلاقها عام 2013، حيث فاز فرساننا في 6 نسخ من أصل 11، من ضمنهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الذي أحرز اللقب في نسخة 2014.

وتشمل قائمة الأبطال أيضاً راشد محمد البلوشي (2013)، سيف المزروعي (2016)، سعيد حمود الخياري (2017)، غانم سعيد العويسي (2019)، وفارس أحمد المنصوري، الذي توّج بطلاً في النسخة المميزة 2023، عندما أحرز فرسان الدولة ألقاب السباقات الثلاثة بكل جدارة واستحقاق.

ويضم الوفد الإماراتي المشارك في نسخة 2025 كلاً من: سيف المزروعي، سعيد الخياري، وفارس المنصوري، ضمن تشكيلة قوية تسعى إلى منافسة المنتخب البحريني حامل اللقب وصاحب أربعة ألقاب سابقة.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، قائلاً: «حقق فرسان الإمارات خلال السنوات الماضية، إنجازات بارزة على الصعيدين المحلي والعالمي في رياضة القدرة، وذلك بفضل الدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونفخر بمشاركة فريق الإمارات في سباق رويال وندسور للقدرة، حيث يجسّد فرساننا أسمى معاني الالتزام، القوة، والروح الرياضية. نحن على ثقة بقدرتهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة وتحقيق نتائج تليق بتاريخنا العريق في هذه البطولة، كما يُعد هذا السباق منصة مثالية لاستعراض الجهود الكبيرة والتحضيرات التي قام بها الفريق، ورفع مستوى التحدي والمنافسة بكل شغف ونزاهة».

من جانبه، قال أحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية رئيس الفريق الإماراتي: «تُعد بطولة رويال وندسور للقدرة من أرقى السباقات الدولية، وتحقيق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للفوز في 2014 ألهم العديد من الفرسان لمواصلة المسيرة ورفع راية الإمارات في المحافل العالمية. لدينا فريق قوي ومتكامل، ونحن على ثقة بأنه سيُحقق أداءً مشرّفاً يليق بتطلعات القيادة الرشيدة وشعب الإمارات».

يُذكر أن مسارات السباق تمر عبر مناظر طبيعية خلّابة داخل منتزه وندسور الكبير، وتشمل معالم شهيرة مثل تمثال «كوبر هورس»، «لونج ووك»، وتمثال الملكة إليزابيث الثانية للفنان فيليب جاكسون، وساحة «سميثز لون» المعروفة باستضافة فعاليات رياضة البولو العالمية. وتختبر المسارات قدرات الفرسان والخيول عبر تضاريس متنوعة تشمل الغابات، الأراضي العشبية، المياه، والطرق المستوية.