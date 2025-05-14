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الرياضة

1000 لاعب في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين

1000 لاعب في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين
14 مايو 2025 16:35

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تنظيم النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، في منطقة العين، التي تستضيف منافسات البطولة لأول مرة خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو المقبل.
وتم اختيار مركز أدنيك العين لاستضافة الحدث بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة حول العالم، بما يجعلها النسخة الأضخم للبطولة منذ انطلاقتها، والتي تشكّل منصة عالمية لاكتشاف المواهب الواعدة في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رياضية رائدة على الساحة الدولية.
وتقام البطولة بتنظيم من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، واستضافة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الرابع على التوالي. كما تشكل ثمرة للتعاون طويل الأمد بين الاتحادين، حيث شهد العام الماضي تمديد الاتفاقية السابقة لاستضافة البطولة لمدة 3 سنوات أخرى في العاصمة أبوظبي من عام 2025 وحتى 2027.
ويقول محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «نسعى إلى تقديم نسخة استثنائية من البطولة، ونفخر باستضافة نخبة المواهب الناشئة في رياضة الفنون القتالية المختلطة من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات كمنصة رائدة لتنظيم البطولات والوجهة المفضلة للرياضيين من شتى أنحاء العالم. وتشكل هذه البطولة امتداداً للبطولات والفعاليات الرياضية الناجحة التي استضافتها الدولة وحصدت أصداء عالمية واسعة. كما أنها تكتسب أهمية كبرى في سياق تركيز الاتحاد على تطوير اللعبة في الدولة ومنح أبناء وبنات الوطن حافزاً للتميز والتفوق وتحقيق المركز الأول».
وأضاف: «يأتي اختيار منطقة العين في ظل أهميتها التاريخية وتراثها الثقافي الغني ومعالمها السياحية ومناظرها الطبيعية التي تتكامل مع أجواء البطولة الحماسية لتقدم للجمهور تجربة غير مسبوقة».
بدوره قال كيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: «تواصل بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي يحتذى به في تطوير المواهب الشابة في هذه الرياضة، ونحن فخورون بالنمو المستمر الذي تشهده البطولة عاماً بعد عام. يسعدنا استضافة النسخة الأحدث من البطولة في مركز العين للمؤتمرات، بالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، في فصل جديد من فصول شراكتنا المتميزة والراسخة».
وأضاف: «مع مشاركة أكثر من 1000 رياضي، ستكون نسخة هذا العام الأكبر منذ انطلاقة البطولة، وهو ما يحمل مؤشرات مهمة ومؤثرة حول مستقبل الفنون القتالية المختلطة».
ونجحت البطولة في نسخها الثلاث الماضية في استقطاب حضور جماهيري لافت، وتسجيل مشاركة واسعة لأكثر من 50 منتخباً وطنياً، ما يعكس الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة في الدولة، ونجاح الجهات المنظمة والداعمة في توفير أجواء تنافسية احترافية وبنية تحتية متطورة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. 

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الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
العين
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