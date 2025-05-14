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الرياضة

حاكم «آيتشي اليابانية» يزور مقر «بارالمبية آسيا» في دبي

حاكم «آيتشي اليابانية» يزور مقر «بارالمبية آسيا» في دبي
14 مايو 2025 17:00

 
دبي (الاتحاد)
أشاد هيدياكي أومورا حاكم محافظة آيتشي اليابانية بجهود الإمارات في دعم الحركة البارالمبية واستضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية في دبي، مثنياً على جهود ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مشيراً إلى أن ثقة آسيا في ابن الإمارات ل3 دورات متتالية، تجسّد النجاحات التي حققها فهو يستحق هذه الثقة والتقدير، متطلعاً أن يواصل مسيرته في تطوير الرياضات البارالمبية القارية.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، وكان في استقباله ماجد العصيمي، حيث بحثا آفاق التعاون المشترك، واستكشاف الفرص الجديدة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.
كما أطلع حاكم محافظة آيتشي اليابانية رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية على استعدادات اليابان لاستضافة ألعاب آسيا البارالمبية التي تقام بمدينة ناغويا 2026 والتحضيرات الخاصة بهذا الحدث القاري المهم من أجل تقديم نسخة استثنائية.
من جانبه أشاد ماجد العصيمي بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام حاكم محافظة آيتشي اليابانية بأصحاب الهمم والتجربة الإماراتية الرائدة في دعم وتمكين هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
وأشار إلى أن الزيارة حققت العديد من المكاسب وفق نهج مدروس وصولاً إلى الأهداف المشتركة، وقال: إن اللجنة البارالمبية الآسيوية حريصة على تعزيز التعاون المشترك من تحقيق المزيد من المكتسبات وفق النهج المرسوم لتحقيق الغاية المبتغاة.
واختتم العصيمي حديثه مؤكدا أن استضافة الإمارات ودبي لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالحركة البارالمبية الآسيوية ويأتي ذلك ضمن المبادرات الكثيرة التي قدمتها الإمارات لأصحاب الهمم في جميع المجالات. 

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