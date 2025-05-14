«شاهين للرجبي» يواجه كرواتيا في 5 وديات

دبي (الاتحاد)

يخوض فريق نادي شاهين للرجبي فئة السباعي 5 مباريات ودية مع منتخب كرواتيا للرجبي، الذي يعسكر حالياً في دبي، استعداداً لبطولة أوروبا، وستقام المباريات الخمس يومي السبت والأحد المقبلين بملعب كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية بالمدينة الأكاديمية حيث ستقام 3 مباريات في اليوم الأول ومباراتين في اليوم الثاني.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي أن منتخب كرواتيا طلب اللعب مباريات ودية وقام الاتحاد بترشيح فريق شاهين لخوض المباريات في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة البرتغال الدولية، والتي ستقام خلال شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بفريق شاهين، الذي يضم جميع لاعبيه من المواطنين ويولي الاتحاد اهتماماً كبيراً أيضاً فريق «المها» للفتيات وهي القاعدة التي يعدها الاتحاد للمستقبل ودعم المنتخبات الوطنية، ونجح شاهين في الفترة الماضية في الوصول إلى نهائي دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، كما فاز ببطولة بورنيو الدولية لسباعيات الرجبي، والتي أقيمت في منطقة ساندكا الماليزية، ونسعى إلى الدفع به للمشاركة في عدد كبير من البطولات الدولية لتجهيز ورفع مستوى لاعبينا.

وكشف الزعابي عن أن منتخبنا الوطني لفئة 15 لاعباً سيخطط لخوض مباراة ودية أمام منتخب كينيا في نيروبي وتم الاتفاق المبدئي على إقامة المباراة يوم 24 مايو الجاري، ونحاول أن نعتمدها دولياً من الاتحاد الدولي للعبة، وتأتي المباراة في إطار تجهيز المنتخب لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027 حيث سيلعب منتخبنا أمام هونج كونج في دبي ثم يخوض مباراة مهمة مع كوريا الجنوبية في سيؤول كما سيلعب مع الفائز من ماليزيا وسيرلانكا، ونطمح أن نعبر من خلال التصفيات إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.