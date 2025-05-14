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الرياضة

75 ألف دولار جوائز «دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج»

75 ألف دولار جوائز «دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج»
14 مايو 2025 18:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اعتباراً من السبت المقبل برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن زيادة جوائز النسخة الثامنة من البطولة لتصل إلى 75 ألف دولار ويجمع الحدث 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة لتسجل هذه النسخة أعلى مشاركة حتى الآن. 
وأكد عبدالله مراد المازمي مدير البطولة أن اللجنة المنظمة ارتأت زيادة الجوائز، خاصة أن هناك 3 بطولات في هذه النسخة وهي البطولة الأولى فوق 2500 نقطة والبطولة الثانية تحت 2500 نقطة والبطولة الثالثة ما بين 1900 إلى 1400 نقطة، بالإضافة إلى بطولة موظفي الحكومة بالتعاون مع نادي موظفي حكومة الشارقة والتي ستقام على هامش بطولة الأساتذة ضمن الفعاليات المصاحبة للحدث. 
ونوه إلى أن بطل الأساتذة سيحصل على 15 ألف دولار وكأس البطولة، والوصيف 10 آلاف دولار والميدالية الفضية والثالث 7 ألف دولار والميدالية البرونزية، فيما تتدرج الجوائز إلى المركز الخامس عشر، ورصدت اللجنة 9 آلاف دولار جوائز البطولة الثانية و5 آلاف دولار للثالثة بالإضافة إلى 10 آلاف درهم جوائز لبطولة موظفي حكومة الشارقة. 
وكشف مدير البطولة أن اللجنة المنظمة كانت تنوي تسجيل 260 لاعباً ولاعبة فقط إلا أن الإقبال الكبير دفع اللجنة لقبول لعدد أكبر وصل إلى 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، وكان بالإمكان زيادة العدد عن ذلك وكان هناك انتقاء اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية، وهناك ما يقارب نصف العدد من حملة الألقاب الدولية، وبالتحديد 156 لاعباً ولاعبة منهم 69 أستاذاً دولياً كبيراً و16 أستاذاً دولياً في البطولة الرئيسية، والتي تقام للاعبين المصنفين فوق 2500 نقطة، و8 لاعبين يحملون لقب أستاذ دولي كبير و35 أستاذاً دولياً 28 أستاذاً اتحادياً في البطولة الثانية التي تقام للاعبين المصنفين تحت 2500 نقطة.
وأشار إلى أن البطولة الثالثة تحت 1900 إلى 1400 نقطة تمثل فرصة كبيرة لأندية الدولة لمشاركة لاعبيها والاحتكاك مع مدارس مختلفة من أجل الاستفادة من موجود هذا العدد الكبير، كما أن متابعة بطولة الأساتذة في حد ذاته مكسب كبير للاعبين الصغار القادمين على الطريق.

 

الشطرنج
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
اتحاد الشطرنج
بطولة الشارقة الدولية
سالم عبدالرحمن
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