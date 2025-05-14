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الرياضة

قايدي «كلمة السر» في انتصارات اتحاد كلباء

قايدي «كلمة السر» في انتصارات اتحاد كلباء
14 مايو 2025 19:33

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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انتزع اتحاد كلباء ثلاثة انتصارات متتالية للمرة الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين»، وجاءت على حساب الجزيرة 2-1، ودبا الحصن بالنتيجة ذاتها، وأخيراً عجمان 3-2، ضمن «الجولة 24»، وشهدت المباريات الثلاث تألق الإيراني مهدي قايدي الذي تحوّل إلى «بطل المشهد»، بإحرازه 5 أهداف وصناعة هدفين، ليؤكد أنه «العلامة الفارقة» في «النمور».
في مباراة الجزيرة، قلب قايدي الطاولة بـ «ثنائية»، وجدد تألقه أمام دبا الحصن، بهدف وصناعة آخر، وأكمل المهمة أمام «البرتقالي»، بتسجيله هدفين وتمريرة حاسمة.
بفضل الأداء الاستثنائي، رفع كلباء رصيده إلى 31 نقطة، قفز بها إلى المركز التاسع، وسط طموحات بأن يواصل الفريق صحوته في الجولتين الأخيرتين.
جاءت عودة قايدي الذي صام عن التهديف لجولات عدة، في التوقيت المثالي ليقود كلباء إلى بر الأمان، ويعيد الثقة لجماهير الفريق الذي يقدم مستويات رائعة في أغلب مباريات الموسم.
 

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الجزيرة
دبا الحصن
عجمان
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