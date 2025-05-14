«صبا» تعانق كأس الأبكار في يوم الثنايا بـ «ختامي الوثبة»

الوثبة (الاتحاد)

حلقت «صبا» بأول رموز سن الثنايا في أشواط المفتوح والمحليات، التي أقيمت الي،م، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في الوثبة بالعاصمة أبوظبي «ختامي الوثبة 2025»، وتستمر منافساته حتى 20 مايو الجاري، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات الثنايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت في الفترة المسائية في الميدان الغربي بالوثبة لمسافة 8 كلم.

وأهدت «صبا» مالكها سعيد جابر عبد الله كأس الثنايا الأبكار في شوط المفتوح، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط البالغة 8 كلم في زمن قدره 12:23:11 دقيقة، وتفوقت على «شواقة» لسعيد سالم حمد العويسي، التي حلت في المركز الثاني بتوقيت 12:24:86 دقيقة، وكان المركز الثالث لـ «العاصمة» لمانع علي حماد الشامسي.

وشهد الشوط الثاني المخصص للثنايا الجعدان المفتوح إثارة بالغة، ولم يحسم سوى في الأمتار الأخيرة، حيث خطف «ممنوع» لأحمد مطر ماجد الخييلي ناموس ولقب الشوط في اللحظات الحاسمة، ليهدي مالكه رمز البندقية، والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، وقطع «الممنوع» الشوط في 12:33:51 دقيقة، وخطف المركز الأول من «الشبابي» لسيف محمد زايد الخيارين الذي كاد أن يكسب الرمز، لكنه أنهى الشوط ثانياً بتوقيت 12:34:17 دقيقة، وفي المركز الثالث «النشمي» لسعيد جابر عبد الله بتوقيت 12:34:66 دقيقة.

في الشوط الثالث المخصص للرموز، انتزعت «منحاف» المملوكة لحمد محمد سهيل العامري كأس الثنايا الأبكار في شوط المحليات، إضافة إلى مليون درهم، وانحصر التنافس بين «منحاف» و«نغم» لمحمد سلطان مرخان الكتبي حتى نهاية الشوط، قبل أن تحسمه «منحاف» بتوقيت 12:33:79 دقيقة، فيما سجلت «نغم» توقيتاً زمنياً قدره 12:34:11 دقيقة، وأنهت الشوط في المركز الثالث «غزوة» المملوكة للمضمر محمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت 12:34:59 دقيقة.

واختتمت رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل بحصول «كفو» لمحمد سلطان مرخان الكتبي على شداد الجعدان المحليات في الشوط الرابع، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12:23:73 دقيقة، وحل في المركز الثاني «موفق» لحمد سيف العامري بتوقيت 12:30:24 دقيقة، وفي المركز الثالث «كفو» لسيف مبارك المزروعي بتوقيت 12:36:92 دقيقة.