جوناثان ديفيد يرحل عن ليل بـ«كلمات مؤثرة»



باريس (أ ف ب)



أعلن المهاجم الدولي الكندي جوناثان ديفيد عبر حسابه على «إنستجرام» رحيله عن صفوف ناديه ليل خامس الدوري الفرنسي لكرة القدم بنهاية الموسم عقب انتهاء عقده معه.

وقال ديفيد في مقطع فيديو قصير نشره على الشبكة الاجتماعية مع صور لبعض أهدافه الـ109 مع ليل في 231 مباراة في جميع المسابقات: «أردت أن أقول لكم بنفسي إنه بعد كل هذه السنوات التي قضيتها في النادي فقد حان الوقت لأقول وداعاً».

وهز ديفيد على الخصوص هذا الموسم شباك قطبي العاصمة الإسبانية مدريد في دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدف الفوز في مرمى ريال مدريد (1-0) من ركلة جزاء في ليل، وثنائية في مرمى أتلتيكو مدريد (3-1) في مدريد (الهدفان الثاني من ركلة جزاء والثالث).

وفرض ديفيد نفسه بانتظام كأحد أفضل الهدافين في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الرابع هذا العام، وجاء ثانياً في الموسم الماضي وثالثاً في 2022-2023، وسيكون مطلوباً بشدة في سوق الانتقالات الصيفية لأنه صفقة مجانية.

وأضاف ديفيد المتوج مع ليل بطلاً لفرنسا في موسم 2020-2021 والذي انتقل إلى صفوفه في عام 2020 قادماً من نادي لا جانتواز البلجيكي: «قضيت خمسة مواسم رائعة هنا».

وتابع «أعرف أن الأمر لم يكن سهلاً دائماً، لكنني آمل أن أكون قد نجحت من خلال أهدافي واحتفالاتي في جلب بعض السعادة إليكم، وخاصة لقب الدوري الفرنسي وكأس الأبطال (2021)».

وأعرب عن أمله في توجيه الشكر «لجميع زملائي في الفريق، وجميع المدربين، والجهازين الفني والطبي، والمشرفين، وجميع الأشخاص الذين التقيت بهم في النادي».

وحيا ديفيد أيضاً «المشجعين»، وقال «أعرف أن بدايتي لم تكن سهلة، لكنكم كنتم دائماً خلفي، ستبقون في قلبي دائماً».

وتعاقد ليل مع ديفيد لخلافة الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، وانتظر حتى 22 نوفمبر لافتتاح غلته التهديفية مع فريقه، وتحديداً في المباراة الرابعة عشرة بألوانه.