القائمة تضم كروس ومبابي وأرنولد.. ريال مدريد «ملك» الصفقات المجانية!



معتز الشامي (أبوظبي)



عندما يتعلق الأمر بالنجاح في كرة القدم الأوروبية، لا يُضاهي أي نادٍ هيمنة ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا، حيث حصد اللقب 15 مرة، أي أكثر من ضعف عدد ألقاب ميلان، صاحب المركز الثاني، و3 أضعاف ألقاب غريمه برشلونة، ويفترض الكثيرون أن «الميرنجي» يفعل ذلك ببساطة عن طريق التفوق على منافسيه في الإنفاق. وبينما ربما يكون الأمر صحيحاً قبل 20 عاماً خلال حقبة «الجلاكتيكوس» للنادي، أصبح النادي الإسباني أكثر ذكاءً في سوق الانتقالات.

وعلى مدار المواسم العشرة الماضية، بلغ صافي إنفاق ريال مدريد في سوق الانتقالات 232 مليون يورو فقط، في المركز الـ27، خلف نوتنجهام وفولهام وبورنموث، ويعود الكثير من ذلك إلى قدرة النادي على بيع اللاعبين مقابل رسوم كبيرة، حيث يحتل مدريد المرتبة 16 من حيث الدخل من مبيعات اللاعبين، حيث كسب 768 مليون يورو من رسوم الانتقالات في تلك الفترة الزمنية، ولكن العامل الأكبر في نهج النادي الصارم تجاه نافذة الانتقالات هو قدرته على التعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي مقابل القليل من المال أو في كثير من الحالات مجاناً تماماً.

ومن المتوقع أن ينتقل ترينت ألكسندر أرنولد إلى العاصمة الإسبانية، عقب انتهاء عقده مع ليفربول، بقيمة سوقية تبلغ 75 مليون يورو، ويصبح الدولي الإنجليزي ثالث أغلى انتقال مجاني في التاريخ، وبتوقيع أرنولد، يهيمن ريال مدريد على 3 من أغلى 5 انتقالات مجانية في التاريخ، حيث تعاقد مع ديفيد ألابا مجاناً من بايرن ميونيخ في 2021 بقيمة سوقية 55 مليون يورو، وكيليان مبابي الصيف الماضي من باريس سان جيرمان، عندما بلغت قيمته السوقية 180 مليون يورو.

وكما دخل أنطونيو روديجر، الذي انتقل مجاناً من تشيلسي في 2022، ضمن قائمة أفضل 20 لاعباً، ليحتل المركز الرابع عشر، نظراً لقيمته السوقية التي بلغت آنذاك 40 مليون يورو،عندما ننظر إلى آخر 10 سنوات في انتقالات «الميرنجي»، ربما كان أول مثال على ذلك في «صيف 2014»، عندما رفض توني كروس توقيع عقد جديد مع بايرن ميونيخ، وأجبر عملاق ألمانيا على بيعه مقابل رسوم مخفضة تبلغ 25 مليون يورو فقط.

وبعد 4 سنوات، حصل ريال مدريد على الحارس تيبو كورتوا من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو فقط، قبل عام واحد من انتهاء عقده في «ستامفورد بريدج»، وتعاقد عملاق إسبانيا أيضاً مع تاكيفوسا كوبو من إف سي طوكيو مجاناً في 2019، وإدواردو كامافينجا في 2021، مقابل 31 مليون يورو، قبل عام من انتهاء عقده في ستاد رين.

عندما نجمع هذه التعاقدات مع الانتقالات المجانية خلال هذه الفترة الزمنية، فإن ذلك يعني أن ريال مدريد تعاقد مع اللاعبين السبعة السابقين مقابل 91 مليون يورو فقط، ولكن عندما نجمع جميع أعلى قيمهم السوقية يصل المجموع إلى 550 مليون يورو، وهذا يعني أن الفرق بين ما دفعه مدريد للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين وقيمهم السوقية يبلغ 459 مليون يورو، ومن الطبيعي أن يتجاوز هذا الرقم النصف مليار يورو، عندما يعلن النادي عن التعاقد مع ألكسندر أرنولد في الأسابيع المقبلة.