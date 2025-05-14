النصر بطل كأس الإمارات للكرة الطائرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُوج النصر بطلاً لكأس الإمارات للكرة الطائرة، بفوزه على حتا 3-0، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، اليوم، على صالة نادي العين، في ختام منافسات الرجال موسم 2024-2025. وحسم «العميد» اللقب بنتائج الأشواط «25-21 و25-21 و25-21»، ويحرم «الإعصار» من حصد لقبه الأول.

وكان الفريقان تأهلا إلى النهائي، بتفوق النصر على شباب الأهلي بثلاثة أشواط دون مقابل في «الديربي» الذي أُقيم على صالة نادي الوصل، فيما حقق حتا مفاجأة مدوية تمثلت في الفوز على بني ياس، صاحب الثلاثية التاريخية هذا الموسم، بالفوز عليه 3-2، في مباراة قوية أقيمت على صالة نادي النصر.

وشهد مراسم التتويج، أسامة عبد الله قرقاش، نائب رئيس اتحاد الطائرة، الدكتور باسم حسن النقبي، نائب رئيس الاتحاد للتمثيل الخارجي، جمال عيسى المطروشي، نائب رئيس الاتحاد للتمثيل الداخلي، عوض صالح المنصوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، المدير المالي عبد الرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية، عبد الباسط عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة النصر للألعاب الجماعية، حيي حسن خميس البدواوي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي حتا للألعاب الرياضية.

وأقيمت بطولة «كأس الإمارات» بنظام خروج المغلوب، بمشاركة ثمانية أندية، على ملاعب محايدة، وامتدت من ربع النهائي إلى النهائي، الذي يُعد مسك الختام لموسم حافل بالإثارة.

يُذكر أن النسخة الأولى من البطولة انطلقت في موسم 1979-1980 وتوج بها الشعب، فيما حمل شباب الأهلي لقب النسخة الماضية 2023-2024، بعد فوزه في النهائي على العين 3-1، وغابت المسابقة عن موسمي 1982-1983 و1990-1991 لأسباب استثنائية.