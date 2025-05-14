لاعب توتنهام يخضع لجراحة

لندن (رويترز)



قال توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن لاعب الوسط ديان كولوسيفسكي خضع لجراحة في الركبة، قبل نهائي الدوري الأوروبي المقرر الأسبوع المقبل.

وتعرض الدولي السويدي «25 عاماً» للإصابة خلال خسارة توتنهام على ملعبه 2-صفر أمام كريستال بالاس يوم الأحد الماضي، ولم يعلن النادي عن موعد عودته، وقال توتنهام في بيان «يمكننا إعلان أن ديان كولوسيفسكي أصيب في ركبته اليمنى خلال مباراتنا بالدوري الممتاز أمام كريستال بالاس، وبعد مزيد من المشاورات مع الأخصائيين، خضع لاعب الوسط لجراحة اليوم، ويبدأ عملية إعادة تأهيله تحت إشراف طاقمنا الطبي على الفور».

ويفتقد توتنهام أيضاً جهود لاعب الوسط جيمس ماديسون بسبب إصابة في الركبة أنهت موسمه.

ويمكن لتوتنهام أن ينهي صياماً عن الألقاب استمر 17 عاماً، عندما يواجه مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 مايو في بلباو.

ويحتل توتنهام المركز 17 في الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، وسيحل ضيفاً على أستون فيلا يوم الجمعة قبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون في 25 مايو في مباراته الأخيرة بالموسم.