داير يوقع عقداً لمدة 3 سنوات مع موناكو

موناكو (أ ف ب)



وقع المدافع الدولي الإنجليزي إيريك داير (31 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات مع موناكو ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفق ما أعلن نادي الإمارة.

ويحمل داير الفارع الطول (1.91 متر)، والمنتهي عقده مع بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف، الجنسية البرتغالية أيضاً كونه استهل مسيرته الكروية مع سبورتينج لشبونة، قبل أن يقضي معظم مشواره الاحترافي مع توتنهام.

وخاض داير على مدار أكثر من عشرة مواسم قضاها في النادي اللندني، 365 مباراة في جميع المسابقات، بينها المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام مواطنه ليفربول (0-2) في عام 2019.

انتقل داير الذي خاض 49 مباراة دولية سجل خلالها ثلاثة أهداف، إلى بايرن ميونيخ صيف عام 2023، حيث كان لاعباً احتياطياً لفترة طويلة، قبل أن يفرض نفسه أساسياً في تشكيلة العملاق البافاري منذ فبراير الماضي بقيادة مدربه البلجيكي فانسان كومباني، وحقق معه لقب الدوري هذا الموسم.

وشارك داير هذا الموسم في 27 مباراة، منها 20 في الدوري، و6 في دوري أبطال أوروبا، حيث بدأ أساسياً في مباراتي ربع النهائي ضد إنتر ميلان الإيطالي (1-2,2-2)، ومباراة واحدة في كأس ألمانيا.

وتم الإعلان عن أول صفقة لموناكو هذا الموسم خلال أمسية مخصصة للمنتسبين لنادي الإمارة، بحضور المدير العام البرازيلي تياجو سكورو والمدرب النمساوي آدي هوتر.