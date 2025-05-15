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الرياضة

جرونينجن يعاقب أياكس ويهدي الصدارة الهولندية إلي آيندهوفن

جرونينجن يعاقب أياكس ويهدي الصدارة الهولندية إلي آيندهوفن
15 مايو 2025 09:55

أمستردام (رويترز)

تنازل أياكس أمستردام عن صدارة الدوري الهولندي، لصالح آيندهوفن في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، والتي أقيمت أمس بعد تعادله 2-2 مع جرونينجن.

وخاض أياكس المباراة متقدماً بنقطة واحدة على آيندهوفن، لكنه استقبل هدفاً في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع أمام جرونينجن، وهو ما يعني أنه لم يعد في الصدارة قبل المباراة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

واستعاد آيندهوفن صدارة الترتيب، بعد فوزه المريح 4-1 على ضيفه هيراكليس ألميلو بفضل هدفين من الأميركي مالك تيلمان، ومثلهما من المغربي الدولي إسماعيل صايبري.

ومنحت هذه النتيجة فريق آيندهوفن التقدم بفارق نقطة واحدة، وسيتمكن من الفوز بالدوري يوم الأحد المقبل، إذا فاز على سبارتا روتردام صاحب المركز الـ11 خارج أرضه. وكان أياكس، الذي سينهي الموسم على أرضه أمام تفينتي، متقدماً بتسع نقاط على أقرب منافسيه قبل تسع مباريات من نهاية الموسم، لكنه لم يحصل إلا على نقطتين من آخر أربع مباريات.

وكان الفريق متقدماً بأربع نقاط على آيندهوفن قبل مباريات مطلع الأسبوع الحالي، لكنه عانى من هزيمة مذهلة 3-صفر على أرضه أمام فريق نيميخن، الذي يقع في وسط جدول الترتيب. وخلال مباراة الأربعاء، بدا أن أياكس في طريقه للحفاظ على تقدمه، بعد أن تقدم 2-1 بهدف لفاوت فيجهورست قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، لكن هدفين من تايمن بلوكشيل ولوتشيانو فالنتي ضمنا التعادل لجرونينجن. وكان أياكس، بقيادة الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، في طريقه للتعافي بعد موسمين سيئين، لكن نتيجة الأمس تعني أنه لم يعد يملك السيطرة على آماله في الفوز باللقب.

أياكس
الدوري الهولندي
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