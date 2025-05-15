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الرياضة

وفد كوسوفو يزور البارالمبية الوطنية

وفد كوسوفو يزور البارالمبية الوطنية
15 مايو 2025 13:08


الشارقة (الاتحاد)
استقبلت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية وفداً رسمياً من اللجنة البارالمبية لجمهورية كوسوفو، في زيارة هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في مجال رياضة أصحاب الهمم، وذلك في مقر اللجنة بالشارقة. وكان في استقبال الوفد محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام، إلى جانب طارق الصويعي، المستشار الفني للجنة. وترأست الوفد الزائر نجمزا إيميني، رئيسة اللجنة البارالمبية الكوسوفية، يرافقها داوت تيسوكي نائب الرئيس، وإديس براباشتيكا، رئيس قسم التعاون الدولي في بلدية بريشتينا، وزاهدة عريفي، مساعدة نائب الرئيس، إلى جانب السفير الدكتور جابر حميتي، سفير جمهورية كوسوفو لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن اللقاء مناقشة عدد من المحاور المهمة، أبرزها آفاق التعاون المشترك بين اللجنتين، وإمكانية تبادل البرامج التدريبية، إضافة إلى رغبة الجانب الكوسوفي في الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في تمكين أصحاب الهمم وتطوير البنية التحتية الرياضية المخصصة لهم. وأكد محمد محمد فاضل الهاملي أهمية هذا النوع من التعاون الدولي، مشيراً إلى أن: «دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، ونحن نرحب ببناء شراكات استراتيجية مع الأشقاء في كوسوفو لتبادل الخبرات، وتعزيز التبادل الرياضي، بما يخدم تطوير رياضات ذوي الإعاقة في كوسوفو».

البارالمبية الدولية
محمد فاضل الهاملي
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