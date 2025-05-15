«تيمبرولفز» يحسم بطاقة «النهائي الغربي» و«سيلتكس» يؤجل «الشرقية»

واشنطن (رويترز)

سجل جوليوس راندل 29 نقطة، ليقود مينيسوتا تيمبرولفز للفوز 121-110 على جولدن ستيت وريورز، وحسم سلسلة مباريات قبل نهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.وأضاف أنتوني إدواردز 22 نقطة، وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه في مينيسوتا، الذي فاز بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات بعد خمس مباريات. وتأهل تيمبرولفز إلى نهائي القسم الغربي، حيث ينتظر الفائز من سلسلة المباريات التي تجمع أوكلاهوما سيتي ثاندر ودنفر ناجتس. وأحرز براندن بودزيمسكي 28 نقطة، ليتصدر قائمة هدافي جولدن ستيت، وأضاف جوناثان كومينجا 26 نقطة من على مقاعد البدلاء. وخسر وريورز مباراته الرابعة توالياً في غياب نجمه المصاب ستفين كري، الذي تابع المباراة من على مقاعد البدلاء. ويغيب كري منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في المباراة الافتتاحية للسلسلة بين الفريقين. تقدم مينيسوتا بفارق 25 نقطة في أواخر الربع الثالث، وبذل وريورز جهداً كبيراً في الربع الرابع لتقليص الفارق إلى تسع نقاط. لكن إدواردز ساعد مينيسوتا على توسيع الفارق من جديد، بعد أن أحرز رمية ثلاثية ليتقدم تيمبرولفز 102-90 قبل ست دقائق و52 ثانية، ويكمل تفوقه حتى نهاية المباراة. وفي مباراة أخرى أقيمت الليلة الماضية، أحرز ديريك وايت 34 نقطة، ليمدد فريقه بوسطن سيلتكس موسمه بفوزه على نيويورك نيكس 127-102 في المباراة الخامسة من قبل نهائي القسم الشرقي.