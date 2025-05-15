عبد الرزاق الهاشمي: كأس الإمارات للطائرة ختام مثالي لـ«موسم النصر»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

ثمّن عبد الرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للألعاب الرياضية، تتويج «العميد» بطلاً لـ«كأس الإمارات للكرة الطائرة»، بعد فوزه المستحق على حتا 3-0 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على صالة نادي العين، في ختام منافسات فئة الرجال لموسم 2024-2025.

وأحرز النصر اللقب السابع في تاريخه بالبطولة بعد مواسم: 2003- 2004,2004- 2005,2005-2006,2007-2008,2016- 2017,2021- 2022,2024- 2025، بالتفوق على منافسه «الإعصار» بنتائج الأشواط: 25-21,25-21,25-21، وبذلك، أصبح النصر ثاني الفرق المتوجة بألقاب فئة الرجال هذا الموسم إلى جانب بني ياس، الذي نال ثلاثية تاريخية ضمّت ألقاب كأس الاتحاد، الدوري العام، وكأس السوبر.

وأهدى الهاشمي التتويج إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس نادي النصر، والمهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الهاشمي أن «الدعم الكبير من القيادة العليا للنادي، شكّل حجر الأساس فيما تحقق من إنجازات، سواء على صعيد الفريق الأول أو فرق المراحل السنية»، مضيفاً: «ما لمسناه من متابعة مباشرة، وحرص دائم على تهيئة البيئة المثالية للمنافسة، منحنا دافعاً معنوياً كبيراً للتركيز على تحقيق الألقاب، وتقديم صورة مشرّفة للنادي في كل المحافل».

وأشاد بالاستراتيجية التي اتبعتها شركة الألعاب الجماعية، وقال: «ركزنا هذا الموسم على لعبة الكرة الطائرة، التي ظلّت منافساً دائماً على كل الألقاب، حتى تكلّلت الجهود بالتتويج بكأس الإمارات، ليكون ختاماً مميزاً لموسم 2024-2025».

وخاض النصر هذا الموسم ثلاثة نهائيات أمام بني ياس، في كأس الاتحاد، الدوري العام، وكأس السوبر، قبل أن يظفر بلقب كأس الإمارات، وعن التعاقد مع المدرب مراد سنون خلفاً للتونسي زياد لرقش بعد خسارة نهائي الدوري، قال الهاشمي: «المدرب زياد قدم عملاً كبيراً ولم يُقصّر، ونجح في قيادة الفريق إلى النهائيات. لكن ارتأينا التغيير لضخ دماء جديدة والاستفادة من الخبرة الطويلة للمدرب سنون، بالتزامن مع ضم محترفين مميزين. والحمد لله، تحقق الهدف بالتتويج المستحق».

ويُعد مراد سنون أحد أبرز الأسماء في تاريخ «العميد»، حيث عاد لتدريب الفريق بعد 15 عاماً، إذ قاده سابقاً من 2005 إلى 2011، محققاً 8 ألقاب، منها 3 في الدوري، و3 في كأس رئيس الدولة، بالإضافة إلى لقبَي كأس السوبر وكأس الاتحاد.

وحول تقييمه لمشاركات فرق الألعاب الجماعية، قال الهاشمي: «في كل موسم نضع خططاً مبنية على الموازنات المعتمدة، ونركّز على لعبة معينة، هذا الموسم كان التركيز الأكبر على الكرة الطائرة، مع دعم متوازن لبقية الألعاب، ونفخر كذلك بالنتائج الإيجابية التي حققتها فرق المراحل السنية»