وزارة الرياضة تطلق «سبورتيفاي» لتعزيز الحوكمة الرقمية

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الرياضة، منصة «سبورتيفاي» الرقمية، كأول إطار وطني ذكي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في القطاع الرياضي، وتعزيز الحوكمة، وتمكين الاتحادات الرياضية، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بعنوان «قيادة التحول الرقمي في القطاع الرياضي»، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية والفنيين والإداريين.

وكشف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية، عن الهوية البصرية للمنصة واسمها الرسمي «سبورتيفاي»، مؤكداً أنها تمثل انطلاقة استراتيجية لبناء منظومة رياضية رقمية متكاملة.

وتتولى المنصة، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قيادة التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير الأداء الفني والإداري للرياضيين والاتحادات، ودعم جهود اكتشاف المواهب وصقلها.

وأكد معالي أحمد بالهول أن «سبورتيفاي» تمثل تحولاً جذرياً في المشهد الرياضي، حيث تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ضمن بنية موحدة لتحسين كفاءة العمليات، وترسيخ مفهوم الحوكمة الذكية، وتسهيل الحصول على الخدمات الرياضية بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».

وقال: «المنصة تسهم في بناء قاعدة بيانات مركزية تربط الجهات الرياضية، وتوفّر دعماً معلوماتياً دقيقاً يُسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية، ما يعزّز التكامل ويخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».

من جهته، أوضح غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن المنصة تشكّل شريكاً تقنياً للاتحادات والأندية، عبر تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل أدوات تحليل الأداء، واكتشاف المواهب، وإدارة البيانات الرياضية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الكوادر الوطنية في مجالات التحليل الرقمي وحوكمة البيانات، بالإضافة إلى دعم الابتكار عبر تطوير مشاريع ناشئة في التكنولوجيا الرياضية، داعياً الاتحادات للاستفادة القصوى من المنصة.

بدوره، أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن «سبورتيفاي» ستُخفف الأعباء الإدارية عن الاتحادات، من خلال تقديم بيانات دقيقة قابلة للتحليل، مما يتيح للمسؤولين التركيز على الجوانب الفنية وتحسين نتائج المنتخبات الوطنية.

وشملت ورشة العمل جلستين: الأولى خُصصت لرؤساء الاتحادات، وقدمت فيها الوزارة عرضاً تفصيلياً حول أهداف المنصة، ودورها في تطوير الأداء الفني والإداري. أما الجلسة الثانية، فركّزت على الفنيين والإداريين، واستعرضت مشروع «منصة اكتشاف المواهب»، التي تهدف إلى تتبع مسيرة الرياضيين من المراحل التأسيسية وحتى الاحترافية، عبر سجل رقمي موحد يضمن دقة البيانات واستدامة التطوير.

يُذكر أن الوزارة كانت أطلقت مشروع منصة التحول الرقمي والابتكار الرياضي في مارس الماضي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور ومباركة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية.

وتعتمد «سبورتيفاي» على شبكة تعاون استراتيجي تضم اللجنة الأولمبية الوطنية، لجنة الإمارات لرياضة النخبة، لجنة رعاية المواهب، والاتحادات والأندية والأكاديميات، إلى جانب شركات القطاع الخاص لتطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم التحليل الرياضي والحوكمة المؤسسية.