هالاند: لا مجال للأعذار!



لندن (د ب أ)



قال إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن «جميع لاعبي الفريق» لم يقدموا المستوى المطلوب في هذا الموسم، الذي وصفه بـ«الكارثي»، رغم أنهم يسعون لإنهائه بحصد اللقب هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي سيواجه كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت، ويحتاج إلى الفوز لتفادي إنهاء الموسم من دون ألقاب، خاصة بعد انتهاء انطلاقة الفريق التي شهدت تتويجه بأربعة ألقاب متتالية للدوري الممتاز، بسبب دفاع ضعيف تركهم في معركة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كان هذا الموسم صعباً، خسارة الكثير من المباريات ليست أمراً جميلاً، هذا ممل وغير ممتع، لهذا علينا أن ننهي الموسم بشكل جيد وحصد لقب».

وأضاف:«أمر طيب أن نصل إلى ويمبلي، ومن المهم دائماً الفوز بالألقاب، لدينا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لنلعبه، وفي موسم كارثي مثل هذا، ما زلنا قادرين على تحقيق ذلك، وهذا يقول الكثير».

وتعرض مانشستر سيتي للكثير من الإصابات في النصف الأول من الموسم، لاسيما الإصابة التي أنهت موسم رودري في سبتمبر بسبب مشكلة في الركبة، لكن هالاند الذي عاد من إصابة في الكاحل وشارك أساسياً في تعادل الفريق السلبي مع ساوثهامبتون يوم السبت الماضي- قال إنه غير مهتم بالبحث عن «أعذار».

وأضاف:«لم نكن مستقرين بما يكفي هذا الموسم، ولم نفز بمباريات كافية، هذا هو الأمر ببساطة، يجب أن نقدم عروضاً أفضل في المباريات الكبرى».

وقال:«لم نفز بمباريات متتالية بشكل كاف، بالطبع تعرضنا لإصابات طوال الموسم، ولكن لا ينبغي أن نبحث عن أعذار».

وأضاف:«لم يكن مستوى أي منا جيداً بما يكفي، ولم نكن في أفضل حالاتنا، لذلك عندما تكون بعيد عن حالتك لن تفوز بالمباريات في هذا البلد، لأنه من الصعب للغاية».