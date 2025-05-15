إيقاف «الرياضية الشهيرة» في أوكرانيا!



موناكو (أ ب)



قضت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى بإيقاف مارينا بيخ رومانشوك، إحدى أشهر الرياضيات الأوكرانيات، والفائزة بميداليتين فضيتين في بطولة العالم لألعاب القوى، بشكل مؤقت، بعد تورطها في قضية منشطات تتعلق بمادة التستوستيرون.

وأكدت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، أنه تقرر إيقاف بيخ رومانشوك للاشتباه في وجود أو استخدام هرمون التستوستيرون.

وجاءت هذه العقوبة قبل ساعات من انطلاق منافسات الدوري الماسي الجمعة في الدوحة، عاصمة قطر.

ولم تشارك بيخ رومانشوك في أي منافسات منذ شهر أغسطس الماضي، عندما احتلت المركز الحادي عشر في مسابقة الوثب الثلاثي للسيدات في أولمبياد باريس 2024، لكن وسائل إعلام أوكرانية أشارت إلى أنها ستعود للمنافسات في الدوري الماسي، لكن اسمها لم يكن مدرجاً في قائمة المشاركين حتى يوم الخميس.

وفازت بيك رومانشوك بالميدالية الفضية في الوثب الطويل في بطولة العالم 2019، وبالميدالية الفضية في الوثب الثلاثي في بطولة العالم 2023، كما فازت بلقب مسابقة الوثب الثلاثي في بطولة أوروبا 2022 .

وأعلنت وحدة النزاهة يوم الخميس أيضاً إيقاف العداء الكيني نيمياه كيبيجون لمدة ثلاث سنوات، بعد اعترافه بتهمة تعاطي المنشطات المتعلقة بمادة تريميتازيدين المحظورة.