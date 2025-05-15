بول يهدد بطل العالم للملاكمة بـ«الإحراج»!



لوس أنجلوس (رويترز)



اعترف جيك بول بأن نزاله المقبل ضد خوليو سيزار تشافيز جونيور سيكون خطوة إلى الأمام في مسيرته بالملاكمة، مقارنة بمنافسيه السابقين، لكن نجم ديزني السابق، قال إنه سيحرج الملاكم المكسيكي في الحلبة ويجعله يعتزل.

وخاض بول، الذي فاز في 11 نزالاً سبعة منها بالضربة القاضية مقابل خسارة واحدة، مواجهاته في الملاكمة بشكل أساسي ضد مقاتلي الفنون القتالية المختلطة، وأسطورة الملاكمة مايك تايسون (58 عاماً) بعد تحوله من مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الملاكمة الاحترافية.

وبُثت مباراته أمام بطل الوزن الثقيل السابق تايسون في نوفمبر الماضي مباشرة على شبكة نتفليكس، وعلى الرغم من أن النزال كان خيبة أمل كبيرة للجماهير، فإنه جذب جمهوراً بلغ حوالي 60 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم وفقاً للشركة.

وقال بول عن تشافيز جونيور الذي حمل آخر لقب عالم في عام 2012 «هذا أصعب نزال سيخوضه على الإطلاق، وسأحرجه وأجعله يستسلم كما يفعل دائماً».

وأضاف: «هذا الرجل مقاتل عظيم، وأريد أن أختبر نفسي ضد الأفضل في العالم».

وقال تشافيز جونيور إنه يشعر «بالانتعاش والتجدد» قبل النزال المقرر يوم 28 يونيو المقبل، وسخر من سجل نزالات بول.

وأضاف في مؤتمر صحفي «جيك مجنون أعتقد أنه مبالغ في تقديره، لم ينافس أحداً في حياته، يوم 28 يونيو سيشاهد ما سيحدث».