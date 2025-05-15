سالم عبد الرحمن يقود الإمارات في «دولية الشارقة للأساتذة»



الشارقة (الاتحاد)



يشارك الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، لاعب منتخب الإمارات ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة، وتنطلق منافساتها يوم السبت المقبل وتستمر إلى 26 مايو الجاري، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

ويتصدر سالم عبد الرحمن قائمة المشاركين من منتخب الإمارات في البطولة، التي تشهد مشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، كما تضم قائمة لاعبي ولاعبات المنتخب كلاً من الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، بطلة العرب ولاعبة نادي أبوظبي للشطرنج، إلى جانب عمر نعمان، وعمران الحوسني، وإبراهيم سلطان، إضافة إلى عدد كبير من لاعبي أندية الشطرنج في الدولة.

وعلى صعيد التحكيم، يدير منافسات النسخة الثامنة 15 حكماً دولياً وقارياً من مختلف الجنسيات، برئاسة الحكم الدولي فيصل الحمادي، ونائبه سلمان الطاهر، ويتولى إدارة بطولة الأساتذة سلمان الطاهر، ونواف المنصوري، والمغربي صابر عثمان، والروسية إيرينا، فيما يدير مباريات البطولة الثانية، خليل الطاهر، واليمني جمال قاسم، والقطري يوسف خليل، والروسية يادفيجا، أما البطولة الثالثة يشرف عليها مايد العبدولي، وزايد البلوشي، وطلال البلوشي.

وتضم لجنة مكافحة الغش، الهندي كوباكومار، سكرتير لجنة مكافحة الغش بالاتحاد الدولي للشطرنج، والعُماني خالد الحديدي، فيما يترأس الحكم الدولي مهدي عبد الرحيم لجنة الاستئناف، على أن يتم تحديد أعضاء اللجنة في الاجتماع الفني الذي يُعقد صباح اليوم الأول للبطولة.

وأكد فيصل الحمادي، رئيس اللجنة الفنية والحكام، أن النسخة الحالية تشهد حضوراً متميزاً لحكام أصحاب خبرة وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن 6 حكام سيحصلون خلال البطولة على «نورم» للشارة الدولية.