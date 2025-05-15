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الرياضة

زفيريف يوجه «النقد اللاذع» لبطولة روما

زفيريف يوجه «النقد اللاذع» لبطولة روما
15 مايو 2025 15:33

 
روما (د ب أ)

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وجّه نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف انتقادات لاذعة لمنظمي بطولة روما للأساتذة فئة 1000 نقطة بسبب الكرات التي تم اعتمادها في البطولة، وذلك في أعقاب خسارته أمام الإيطالي لورينزو موسيتي.
وفاز موسيتي على زفيريف بمجموعتين متتاليتين 7 -6 و6- 4 في دور الثمانية من بطولة روما، وقال زفيريف: «الكرات كانت مجرد مزحة، يقولون إننا لعبنا بنفس الكرات في موناكو ومدريد وميونيخ، ثم نأتي إلى هنا لنجد الكرات مختلفة تماماً، إنها كبيرة للغاية».
ويرى زفيريف المولود في هامبورج أن موسيتي استفاد من أخطائه العديدة غير المبررة، والتي بلغ مجموعها 36 خطأ.
وقال: «يعتمد الأمر كثيراً على دفاعه، كما يعتمد كثيراً على أخطاء خصومه».
وانتهت حملة زفيريف للدفاع عن لقب بطولة روما، كما يخسر موقعه في المركز الثاني بالتصنيف العالمي، ما يعني أنه قد يلتقي مع المصنف الأول عالمياً، الإيطالي يانيك سينر، في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة التي تقام من 25 مايو إلى 8 يونيو.

التنس
روما
ألمانيا
ألكسندر زفيريف
يانيك سينر
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