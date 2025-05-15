الشارقة يتدرب وسط أجواء التفاؤل قبل «النهائي الآسيوي»



علي معالي (أبوظبي)



يسيطر التفاؤل على أجواء تدريبات الشارقة، قبل لقاء ليون سيتي السنغافوري، يوم الأحد المقبل، في نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، ويركز الروماني كوزمين أولاريو مدرب «الملك» على دراسة المنافس، من خلال مشاهدة عدد كبير من مبارياته، لمعرفة مواطن القوة والضعف في خطوطه، رغم أن ليون سيتي يعيش أزهى فتراته حالياً، بعد التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الثانية في تاريخه.

ولن يضع كوزمين خطته للمباراة، بناءً على الطريقة التي خاض بها ليون سيتي «الجولة 35» والأخيرة بالدوري، وخسرها بهدف أمام باليستيير، بعدما حسم اللقب من «الجولة 34»، بالفوز على تانجونج 1-0، وهي الهزيمة الرابعة للفريق في الموسم، واحتفل ليون سيتي باللقب الثاني في الدوري منذ تأسيس النادي عام 2020، وأشرك المدرب الصربي ألكساندر رانكوفيتش «البدلاء» في الجولة الأخيرة لمنح الأساسيين راحة قبل مواجهة الشارقة.

وحظيت بعثة الشارقة باستقبال رائع منذ وصولها إلى المطار، وكان في استقبالها مسؤول العلاقات العامة بسفارة الدولة في سنغافورة، والذي يتابع كل الأمور لتذليل أي عقبات، وتهيئة الظروف المناسبة أمام الفريق، والأجواء مناسبة للتدريب، حيث تصل الحرارة إلى 28 درجة، ويبعد ملعب التدريب «بوكيت جومباك» عن مقر إقامة البعثة حوالي 25 دقيقة، وأرضية الملعب الفرعي جيدة.

ولم يقم كوزمين بمتابعة مباراة ليون سيتي الأخيرة بالدوري، لأنه يدرك أنه يخوضها بالصف الثاني، وعبر الصربي رانكوفيتش مدرب الفريق السنغافوري عن سعادته بما أنجزه مع ليون سيتي في أول موسم له وقال: «لقب مستحق للنادي، وفخور بالفريق والطاقم المساعد، وخضنا المباراة من دون الضغوط، وليس من السهل اللعب بتشكيلة جديدة تماماً، وبالتالي فإن النتيجة لا تهم كثيراً، بعد حسم اللقب».

ويُعد لقب الدوري هو الثاني لعدد من لاعبي ليون سيتي مثل حارس هارون، وحافظ نور وسونج أويونج، وجميعهم عادوا إلى النادي بعد غياب عام، والأول لعدد آخر مثل شوال أنور وليونيل تان، بالإضافة إلى الأجانب مثل ماكسيم ليستيان وبيلي رايت.