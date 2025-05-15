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الرياضة

«أسطورة الفلبين» يعود إلى الحلبة أمام باريوس في لاس فيجاس

«أسطورة الفلبين» يعود إلى الحلبة أمام باريوس في لاس فيجاس
15 مايو 2025 16:24

 
مانيلا (أ ب)

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قرر أسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو العدول عن قرار الاعتزال، والعودة إلى الحلبة لمواجهة ماريو باريوس على لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن المتوسط في يوليو.
وأعلن فريق العمل التابع لباكياو القرار، بعد ساعات فقط من اعترافه بالهزيمة في محاولته الحصول على مقعد آخر في مجلس الشيوخ الفلبيني.
ولم يكشف باكياو «46 عاماً» عما إذا كان رجوعه من الاعتزال يقتصر فقط على خوض النزال أمام باريوس في لاس فيجاس، أم أنه سيعود بشكل كامل لعالم الملاكمة بعد أربع سنوات من الاعتزال.
وعد باكياو بمواصلة خدمة الوطن رغم خسارته في انتخابات التجديد النصفي، وقال باللغة الفلبينية: «ربما لم أفز في ترشحي لمجلس الشيوخ، لكنني ممتن للغاية لكل صوت وكل دعاء ودعم».
وشغل باكياو سابقاً منصب عضو مجلس الشيوخ بين عامي 2016 و2022، ثم ترشح للرئاسة في انتخابات 2022، لكنه أخفق، قبل أن يترشح في انتخابات التجديد النصفي بمجلس الشيوخ، لكنه احتل المركز الثامن عشر في التصويت.
وفاز باكياو بلقب بطولة العالم في ثمانية أوزان، قبل أن ينهي مسيرته التي استمرت 26 عاما في عام 2021 بسجل حافل بالانتصارات بلغ 62 فوزاً، من بينها 39 انتصاراً بالضربة القاضية، مقابل ثمان هزائم وتعادلين.

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