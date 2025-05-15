«دولي السيارات» يُجري تحسينات جذرية على الملحق «ب» من المدونة الرياضية



دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، عن إجراء تحسينات جذرية على الملحق «ب» من مدونة الاتحاد الدولي للسيارات الرياضية، وذلك بعد مراجعة شاملة قام بها محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.وتم إصدار أحدث نسخة من الملحق «ب» من مدونة الاتحاد الدولي للسيارات الرياضية في يناير 2025، ليتناسق الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) مع المنظمات الرياضية العالمية الأخرى، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والدوري الوطني لكرة القدم الأميركية، والاتحاد العالمي للرجبي والتي تمتلك جميعها مدونات سلوك قوية لحماية نزاهة رياضاتها. وتُزوّد مدونة الاتحاد الدولي للسيارات الرياضية المراقبين بالأدوات التنظيمية اللازمة، لضمان حصولهم على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن نطاق العقوبات، التي يُمكن فرضها والإجراءات الواجب اتباعها، وهذا يُمكّنهم من تطبيق العقوبات بطريقة متّسقة وشفافة. وقد أُجريت المراجعة بالتعاون مع لجنة سائقي الاتحاد الدولي للسيارات ورئيسها رونان مورغان، بالإضافة إلى الرؤساء المراقبين في الفورمولا 1 في الاتحاد الدولي للسيارات. وتتضمن التغييرات الرئيسية على الملحق (ب) تخفيض الحد الأقصى للعقوبة الأساسية عموماً من 10,000 يورو إلى 5,000 يورو. وهذا يُمثل تخفيضاً بنسبة 50%. وستكون التخفيضات أكبر بالنسبة لبطولات العالم التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، حيث تُطبَّق مُضاعِفات.سيُتاح للمُراقبين خيار تعليق العقوبة بالكامل لأنواع مُحددة من المُخالفات، شريطة أن تكون المُخالفة الأولى للسائق أو الفريق.بعد موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات (WMSC) عبر التصويت الإلكتروني، سيُمكّن الملحق (ب) المُعدّل المُراقبين من التمييز بين البيئات المُراقبة وغير المُراقبة، مدركين الفرق بين اللغة المُستخدمة في البيئات «غير المُراقبة» و«المُراقبة». وتشمل البيئات المُراقبة أماكن مثل المؤتمرات الصحفية، بينما تُشير البيئات غير المُراقبة إلى التعليقات العفوية التي يُدلي بها السائقون أو الفرق أثناء وجودهم على المسار أو خلال مراحل الرالي، كما ستُؤدي إساءة معاملة المسؤولين الآن إلى عقوبات رياضية بدلاً من الغرامات، مما يُوحّد إجراءات رياضة السيارات مع المنظمات الرياضية العالمية الكبرى الأخرى. سيستمر التعامل بحزم مع التعليقات العنصرية والتمييزية. سيحتفظ المراقبون بالسلطة العليا في تحديد العقوبة، التي سيتم فرضها في حالة انتهاك قواعد مدونة سباقات السيارات الدولية. وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA): «بصفتي سائق راليات سابق، أُدرك تماماً طبيعة المشاعر التي تُواجهها الفرق خلال المنافسات. لقد قمت بمراجعة شاملة وتعاونية بمساعدة بطولات العالم السبع التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والأندية الأعضاء، وغيرها من منظمات رياضة السيارات».وأضاف: «ستضمن التحسينات على الملحق (ب) التي أعلن عنها الاتحاد الدولي للسيارات اليوم استمرارنا في تعزيز الروح الرياضية في رياضة السيارات، مع توفير إرشادات فعّالة للمراقبين للتصدي للأفراد الذين قد يُشوّهون سمعة هذه الرياضة. وسيظل الاتحاد الدولي للسيارات ملتزماً دائماً بضمان إتاحة رياضة السيارات لجميع أفراد عائلتنا الرياضية».