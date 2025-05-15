الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فاردي.. «الظهور الأخير» مع ليستر سيتي

فاردي.. «الظهور الأخير» مع ليستر سيتي
15 مايو 2025 16:54


لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«المهاجم الصريح» مشكلة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد!
سلوت يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إنجلترا


يخوض جيمي فاردي مباراته رقم 500 والأخيرة له مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، أمام فريق إبسويتش بالجولة السابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فاردي «38 عاماً» سيرحل عن ليستر بنهاية الموسم، ولن يشارك في المباراة الختامية أمام بورنموث يوم 25 مايو، وذلك لإتاحة الفرصة له لتوديع الجماهير في ملعب كينج باور.
وسيتم الاحتفال به قبل وبعد المباراة، بينما يختتم النادي موسمه على أرضه في مواجهة بين فريقين هبطا بالفعل من الدوري الممتاز.
وأعلن فاردي قرار رحيله عن النادي قبل أسابيع عدة عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.
وسجل فاردي 199 هدفاً في 499 مباراة، ويسعى لتسجيل هدفه رقم 200 للفريق في ظهوره الأخير أمام إبسويتش.
وحظي فاردي بمسيرة رائعة مع ليستر، حيث فاز معه بلقب الدوري في موسو 2015 - 2016، وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2021، كما صعد معه مرتين من دوري الدرجة الأولى.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليستر سيتي
جيمي فاردي
ليفربول
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
الأهلي وبيراميدز.. «الحلقة قبل الأخيرة» في «مسلسل اللقب»
الرياضة
الأهلي وبيراميدز.. «الحلقة قبل الأخيرة» في «مسلسل اللقب»
اليوم 18:21
أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو.. موعد مع النخبة
الرياضة
أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو.. موعد مع النخبة
اليوم 18:13
حمدان بن محمد: رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد للمستقبل جعلت من الإمارات نموذجاً مُلهماً في تبنّي التميز والابتكار
علوم الدار
حمدان بن محمد: رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد للمستقبل جعلت من الإمارات نموذجاً مُلهماً في تبنّي التميز والابتكار
اليوم 18:13
«المهاجم الصريح» مشكلة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد!
الرياضة
«المهاجم الصريح» مشكلة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد!
اليوم 18:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©