خيول ياس تخوض «تحدي لا تست» الفرنسي

عصام السيد (أبوظبي)

تخوض غداً خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحديات سباقي «بري نورنيز»، و«بري فيدورا»، للخيول العربية الأصيلة الناشئة، بمضمار ضاحية لا تست باشون أركشون العشبي بفرنسا. وخصّص سباق بري نورنيز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 20 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة، وتشارك فيه 9 خيول ناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، ويمثل خيول ياس المهر «عمير» بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة ألكساندر جافلان، وخاض ابن «أريم» والفرس «أميرة» سباق واحد حلّ خلاله في المركز السادس. ولم يخُض المهر «عاشور» بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، ابن «مهب» والفرس «حبايب» الممثل الثاني لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل أي سباق في تاريخه. وفي سباق «بري فيدورا» لمسافة 1600 متر البالغة جائزته 20 ألف يورو، والذي تشارك فيه 9 مهرات في سن ثلاث سنوات فقط، يمثل ياس لإدارة سباقات الخيل المهرة «صبا» بإشراف اليزابيث جان فرانسوا بيرنارد، وقيادة فالنتين سيجوي، وتشارك ابنة «آي جي إس ثرب»، والفرس «طرفة» في السباقات لأول مرة.