أولريش يكشف تفاصيل «حادث الطريق»

برلين (د ب أ)



أكد الدراج الألماني السابق يان أولريش الفائز بلقب سباق فرنسا السابق «تور دو فرانس» تفاصيل حادث الطريق الذي تعرض له الأسبوع الماضي، والذي استدعى نقله إلى المستشفى.

وأصيب أولريش، البالغ من العمر 51 عاماً، بكسر في الترقوة وكدمات وسحجات عندما صدمته سيارة أثناء قيادته دراجته قرب منزله يوم الجمعة الماضي.

وقال أولريش للمدونة الصوتية «أولي وريك»، تقديم الدراج السابق ريك زابيل: «أردت القيام بجولة قصيرة، لأريح ساقي قليلاً، لكن قبل وصولي إلى المنزل سقطت على الطريق الرئيس ومرت سيارة، أرادت الانعطاف، لكني لم أكترث لها، ولكنها صدمت جانبي الأيسر».

وأضاف أولريش أنه كان مازال يعاني من الألم أثناء وجوده في المستشفى.

وقال: «ليس من السهل التعامل مع الألم، لكن لم يتبق لي سوى جرح واحد، بالأمس كنت أعاني من أربعة جروح».