«صراع خماسي» في «البريميرليج» للتأهل إلى «أبطال أوروبا»



لندن (أ ف ب)



انتهى سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وحُسم الهبوط، لكن معركة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لا تزال مفتوحة على مصراعيها مع تبقي مرحلتين فقط على النهاية.

وحده ليفربول، البطل، ضمن حتى الآن أحد المقاعد الخمسة المؤهلة إلى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، ويبدو أن أرسنال، الثاني برصيد 68 نقطة، أقرب كثيراً للحاق به.

لكن أربع نقاط فقط تفصل نيوكاسل، صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة، عن نوتنجهام فوريست، صاحب المركز السابع المؤهل إلى مسابقة «كونفرنس ليج» برصيد 62 نقطة.

بين نيوكاسل ونوتنجهام فوريست، يتواجد مانشستر سيتي الرابع (65 نقطة) وتشيلسي الخامس وأستون فيلا السادس (كلاهما يملك 63 نقطة).

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراتين، الأولى بين أستون فيلا وضيفه توتنهام، والثانية بين تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد، لفسح المجال أمام الضيفين للاستعداد الجيد لمواجهتهما الأربعاء المقبل في مدينة بلباو الإسبانية في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، حيث سيكون المتوّج باللقب سادس فريق إنجليزي في المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

وتشهد المرحلة قبل الأخيرة من الدوري قمة نارية بين أرسنال ونيوكاسل.

كان الفريق اللندني أقرب منافسي ليفربول في معظم فترات الموسم، وقبل بضعة أسابيع بدا وكأنه ضمن الوصافة للموسم الثالث توالياً.

لكن فوز نيوكاسل، بقيادة مدربه إيدي هاو، على ملعب الإمارات الأحد سيمنح فريقه التقدم بفارق نقطة واحدة عن أرسنال، الذي لم يفز إلا بمباراة واحدة من آخر ست مباريات له في الدوري.

على النقيض من ذلك، كان أداء نيوكاسل متألقاً منذ فوزه بنهائي كأس الرابطة على حساب ليفربول في منتصف مارس، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في ثماني مباريات بالدوري منذ ذلك الحين.

كان فوز نيوكاسل الأحد بثنائية نظيفة على تشيلسي، أحد منافسيه الخمسة على البطاقات القارية، خطوة كبيرة نحو التأهل لها للمرة الثانية في ثلاثة مواسم.

ستكون آخر مباراة لنيوكاسل، في 25 مايو، على أرضه ضد إيفرتون، بينما يسافر أرسنال إلى ساوثهامبتون، متذيل الترتيب وأول الهابطين إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب».

يملك كل من أستون فيلا وتشيلسي فرصة للضغط على منافسيهما خصوصا نيوكاسل ومانشستر سيتي، عندما يفتتحان المرحلة الجمعة باستضافة توتنهام ومانشستر يونايتد المنشغلين بمواجهتهما في نهائي يوروبا ليج.

يتقاسم أستون فيلا وتشيلسي المركز الخامس مع أفضلية للثاني، فيما حافظ قطب مدينة برمنجهام على مستواه الجيد في الدوري رغم خروجه من دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية في الأسابيع الأخيرة.

سيرتقي أستون فيلا مؤقتاً إلى المركز الرابع، في حال فوزه على أرضه أمام توتنهام، بفارق الأهداف خلف نيوكاسل، ونقطة واحدة أمام مانشستر سيتي.

ويحتل مانشستر يونايتد وتوتنهام المركزين السادس عشر والسابع عشر توالياً، وهما المركزان الأخيران المبقيان في الدوري.

وينصب تركيزهما على قمتهما في نهائي يوروبا ليج، حيث من المرجح أن يريح جهازهما الفني أغلب ركائزهم الأساسية في سعيهم إلى الظفر باللقب لإنقاذ الموسم وحجز بطاقة دوري الأبطال.

ضمن أستون فيلا مشاركته في إحدى المسابقات القارية الثلاث عقب فوزه على بورنموث 1-0 نهاية الأسبوع الماضي، لكن شهية مدربه الإسباني أوناي إيمري لدوري أبطال أوروبا ازدادت بعد الوصول إلى ربع نهائي المسابقة القارية العريقة هذا الموسم.

قد يُنهي تشيلسي، المتأهل إلى نهائي مسابقة كونفرنس ليج، حيث سيلاقي ريال بيتيس الإسباني في 28 مايو الحالي في مدينة فروتسلاف البولندية، الموسم الأول مع مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا بأفضل طريقة ممكنة بتحقيق لقب أوروبي، والعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد موسمين من الغياب.

كان نوتنجهام فوريست، بطل أوروبا مرتين، ضمن المراكز الأربعة الأولى معظم الموسم، لكنه تعثر في أسوأ لحظة ممكنة، وأصبح الآن خارج دائرة المنافسة على التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كان تعادل الأحد الكارثي مع ليستر سيتي، ثاني الهابطين إلى المستوى الثاني، بنتيجة 2-2 بمثابة ضربة موجعة أخرى لآمال نوتنجهام في العودة إلى المسابقة القارية العريقة لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود.

لا يزال مدربه نونو إشبيريتو سانتو متمسكاً بالأمل، حيث سيقود فريقه لمواجهة وستهام يونايتد الخامس عشر الأحد، قبل زيارته لندن لمواجهة تشيلسي في المرحلة الأخيرة.

وحقق فوريست فوزاً واحداً في مبارياته الست الأخيرة، حيث كسب خمس نقاط من أصل 18 ممكنة.

اضطر مانشستر سيتي الذي يحتل حالياً المركز الرابع، إلى إعادة النظر في توقعاته بعد موسم ضعيف مقارنة بمعاييره العالية.

على الرغم من تعادله السلبي المفاجئ مع مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية، لا يزال من المرجح أن ينهي الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، مع مباراتين متبقيتين ضد بورنموث وفولهام.

لن يلعب رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الدوري حتى الثلاثاء المقبل، بعد ثلاثة أيام من مواجهتهم كريستال بالاس في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.