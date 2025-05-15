«المهاجم الصريح» مشكلة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد!

لندن (د ب أ)



قال إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه يقيم خياراته الهجومية، في ظل إيقاف نيكولاس جاكسون، وعدم مشاركته في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد الجمعة، الأمر الذي سلط الضوء مجدداً على قلة الخيارات المتاحة لديه في الهجوم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جاكسون لن يكمل هذا الموسم في الدوري الممتاز، بعد حصوله على طرد بسبب ضربه بالكوع لسفين بوتمان لاعب نيوكاسل يوم الأحد الماضي، ليصبح الفريق بدون مهاجم صريح لما تبقى من مباريات هذا الموسم.

وأنفق تشيلسي أكثر من مليار جنيه إسترليني (3. 1 مليار دولار) في المواسم الثلاثة الماضية، ولكنه فشل في التعاقد مع مهاجم هداف، مما أثار الاستياء بين الجمهور. ويحتاج تشيلسي للفوز بمباراتيه المتبقيتين إذا أراد أن يكون مصير مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بيديه، ولكن على الأرجح سيضطر الفريق للدفع ببيدرو نيتو أو تيريك جورج في مركز المهاجم الصريح أمام مانشستر يونايتد كما يمكن الدفع بكول بالمر في هذا المركز.

وقال ماريسكا خلال البحث عن حل: «نعمل على هذا، هذه هي الخيارات المتاحة، مارك جويو مازال مصاباً، بدأ التدرب معنا ولكنه غير جاهز للعب من البداية، نعمل على حلول مختلفة لمباراة الغد».

وطرد جاكسون في ملعب سانت جيمس بارك بسبب تدخل عنيف سلط الضوء على مسألة انضباطه، خاصة مع استمرار التكهنات بأن تشيلسي سيتجه إلى سوق الانتقالات هذا الصيف للتعاقد مع مهاجم جديد.

وفي الموسم الماضي، تم إيقافه بعد ست مباريات فقط من بداية مسيرته مع تشيلسي في الدوري، بعدما تلقى خمس بطاقات صفراء، جميعها بسبب الاعتراض على قرارات الحكم. وقال ماريسكا: نيكولاس ذكي بما يكفي ليدرك أن ما حدث كان خطأ، وكان تصرفاً غير صحيح، والأمر لا يتعلق بعمره، أياً كان عمرك، إذا ارتكبت خطأ فهذا مقبول، كلنا نرتكب أخطاء، ولكن إذا كررت نفس الخطأ، فهذا ليس أفضل شيء».